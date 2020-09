Transfergerüchte: Ajdin Hrustic beim 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt Thema

Montag, 07.09.2020 - 09:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln haben sich auf dem Transfermarkt in diesem Sommer recht zurückhaltend verhalten. Lange Zeit sah es so aus, als würde man sich beim 1. FC Köln mit dem Paderborner Streli Mamba verstärken, aber er fiel durch den Medizincheck, wodurch der Transfer buchstäblich in letzter Sekunde platzte.

Und auch bei Eintracht Frankfurt hat sich noch nicht viel getan. Das könnten sich nun bei beiden Bundesligisten ändern, wie der „Kicker“ und „Sky“ erfahren haben wollen. Demnach haben beide Vereine mit Ajdin Hrustic Mittelfeldspieler ins Visier genommen.

Verlässt Hrustic den FC Groningen?

Der 24-jährige Australier mit bosnischen Wurzeln steht aktuell beim FC Groningen in der Eredivisie unter Vertrag. Jener Klub, bei dem die Bayern-Legende Arjen Robben sein Comeback gab und beim gestrigen Testspiel gegen Arminia Bielefeld die Führung herausschoss.

Ajdin Hrustic fehlte beim Test gegen den Bundesligaaufsteiger. Er setzte aufgrund einer Fußverletzung aus, sodass andere für ihn in die Breche springen musste. Wollte der Klub ihn aufgrund eines anstehenden Transfers schonen oder musste er tatsächlich verletzungsbedingt zuschauen? Man weiß es nicht so genau.

Hrustic über Schalke nach Holland und wieder zurück?

Ajdin Hrustic soll bekanntlich bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen. Der 24-jährige ist in Deutschland kein Unbekannter, wenn auch nur Insider den Mittelfeldspieler kennen dürften. 2012 wechselte er in die U17 des FC Schalke 04 und verblieb 2 Jahre in der Knappenschmiede.

Danach ging es weiter nach Groningen, wo er den Sprung aus der Jugend zu den Profis schaffte und nun mit Robben auf dem Platz steht. Fraglich ist, wie lange dies noch der Fall wäre, denn Eintracht Frankfurt soll recht angetan sein vom Linksfuß, der am liebsten im rechten Mittelfeld sein Können unter Beweis stellt.

Eintracht Frankfurt an Hrustic dran

Zudem könnte Hrustic auch auf beiden Angriffsflügeln agieren. Der 3-fache australische Nationalspieler ist vielseitig einsetzbar, was Eintracht Frankfurt in die Karten spielen würde. Vor allem für die rechte Seite suchen die Hessen noch nach einer Lösung.

Die könnte mit Ajdin Hrustic gefunden worden sein. Der Australier wäre zudem recht günstig zu haben, wenn man bedenkt, dass er nur noch Vertrag bis 2021 hat. Mit einem Marktwert von rund 650.000 Euro würde die Ablösesumme sicherlich vergleichsweise recht gering ausfallen.

1. FC Köln nimmt ebenfalls Fährte auf

Es kursieren allerdings nicht nur Eintracht Frankfurt Transfergerüchte, sondern auch der 1. FC Köln soll am Linksfuß Interesse gezeigt haben. Die Domstädter müssen auf dem Transfermarkt aktiv werden, um zu Beginn der neuen Saison eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz stellen zu können.

Von dem einen oder anderen potenziellen Neuzugang musste man sich bereits verabschieden. So erteilte der 1. FC Nürnberg dem wechselwilligen Robin Hack ein Wechselverbot. Mamba kommt bekanntlich ebenfalls nicht. Horst Heldt rennt die Zeit etwas weg und die Fans des Effzeh werden immer ungeduldiger. Schlägt der 1. FC Köln nach News aus der Transfermarkt Gerüchteküche nun bei Ajdin Hrustic zu?