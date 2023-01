Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt mit Interesse an Willian Pacho?

Mittwoch, 18.01.2023 - 12:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt hat die eine oder andere Baustelle, die noch bis zum Sommer geklärt werden müssen. Zum einen ranken sich einige Transfergerüchte um Evan N´Dicka, der mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht wird und zum anderen bemüht man sich selbst noch um Verstärkungen. Bei N´Dicka stehen die Klubs Schlange. Darunter lassen sich die Schwergewichte aus den europäischen Top-Ligen finden.

Unabhängig davon, ob der Franzose die Adlerträger spätestens im Sommer verlassen könnte oder eben nicht, sucht die Frankfurter Eintracht nach Verstärkung für die Defensive. Aktuelle Eintracht Frankfurt Transfergerüchte schwirren momentan durch die Transfermarkt Gerüchteküche umher, die Sport1 zumindest mit einem jungen Mann aufnimmt, der in Belgien zu den Shootingstars gehört.

Pacho glänzt mit Kopfball- & Aufbauspiel

Die Rede ist von Willian Pacho, der sich trotz seiner 21 Jahren zu einem der stärksten Innenverteidigern der belgischen Jupiler Pro League aufgeschwungen hat. Wie der Sportsender berichtet, soll sich der Ecuadorianer in die Notizbücher von Eintracht Frankfurt gespielt haben. Dem Vernehmen nach sollen sogar erste Gespräche mit seinem Klub Royal Antwerpen geführt worden sein.

Dabei gilt der 1,87 Meter große Innenverteidiger als Mentalitätsmonster, der seine Stärken sowohl im physischen als auch im psychischen Bereich aufweist. In der Liga konnte er in dieser Saison in 19 von 21 Partien eindrucksvoll sein Können unter Beweis stellen. Dabei glänzte er regelmäßig mit seinem defensiven Kopfball- und seinen Stärken im Aufbauspiel.

Erste Gespräche zwischen Frankfurt und Antwerpen?

Schwächen, an denen Willian Pacho noch zu arbeiten hat, finden sich im richtigen Timing des Zweikampfs wieder. Hier muss der ecuadorianische Nationalspieler noch nachlegen. Es wäre ein typischer Eintracht Frankfurt Transfer, denn mit seinen 21 Jahren ist er bereits auf einem sehr guten Level mit Luft nach oben.

Dass man bei den Adlerträgern Talente verbessern kann, hat man in den letzten Jahren oft genug bewiesen. Willian Pacho wäre so ein Kandidat, der sich unter Trainer Oliver Glasner seinen Feinschliff abholen könnte. Die ersten Gespräche zwischen dem Bundesligisten und dem belgischen Traditionsverein Royal Antwerpen sollen bereits stattgefunden haben.

Pacho wäre fast in Gladbach gelandet

Einziger Knackpunkt: in Sachen Ablöseverhandlungen scheint man noch weit weg von einer Einigung zu sein. Royal Antwerpen fordert angeblich rund 15 Millionen Euro Ablöse. Eintracht Frankfurt will genau jene Summe nicht auf den Tisch legen und spekuliert auf einen günstigeren Eintracht Frankfurt Transfer.

Aktuell beträgt der Marktwert von Pacho rund 3,5 Millionen Euro, wobei er allerdings noch bis zum Sommer 2026 und damit auch langfristig an Antwerpen gebunden ist. Schon in der Vergangenheit wäre der Defensivspieler fast in der Bundesliga gelandet. Zwar nicht im Deutsche Bank Park, dafür aber in dem Borussia-Park zu Mönchengladbach. Es kursierten einige Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte. Am Ende wollte Max Eberl zu jener Zeit keine 3 Millionen Euro hinblättern. Ein Fehler, wie sich später herausstellte.