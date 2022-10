Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt - Kommt SVD-Verteidiger Patric Pfeiffer ablösefrei?

Donnerstag, 20.10.2022 - 10:51 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt hat ein Auge auf Patric Pfeiffer geworfen. Der torgefährliche Innenverteidiger kann Zweitligist Darmstadt 98 nach der Saison ablösefrei verlassen. Geht es zur SGE? Laut aktueller Eintracht Frankfurt Transfergerüchte ist Pfeiffer ein Thema am Main. Allerdings buhlen noch zahlreiche andere Bundesligisten um den baumlangen Abwehrmann.

Bedient sich Eintracht Frankfurt beim hessischen Nachbarn Darmstadt 98? Die Eintracht Frankfurt Gerüchteküche brodelt und bringt Patric Pfeiffer mit der SGE in Verbindung. Das weiß zumindest die „Bild“ zu berichten. Das Interesse an Pfeiffer verwundert nicht - aus mehreren Gründen.

Verträge von N’Dicka & Hasebe laufen aus! Holt Eintracht Patric Pfeiffer?

Zum einen laufen in Frankfurt die Verträge zweier wichtiger Abwehrsäulen aus. Dabei handelt es sich um Eintracht-Star Evan N’Dicka, der wohl nur schwer zu halten sein dürfte, und um den 38-jährigen Routinier Makoto Hasebe. Die Eintracht ist gut beraten, sich rechtzeitig auf dem Transfermarkt nach Ersatz umzuschauen.

Und hier kommt Patric Pfeiffer ins Spiel. Der 23-Jährige hat sich in Darmstadt zu einem Top-Verteidiger entwickelt und hat maßgeblichen Anteil, dass die Lilien aktuell Erster der 2. Liga Tabelle sind. Denn der gebürtige Hamburger mit ghanaischen Wurzeln glänzt nicht nur in der Defensive als zweikampf- und kopfballstarker Abräumer. Auch in der Offensive überzeugt Pfeiffer und ist mit drei Treffern - alle per Kopf - nach zehn Ligaspielen sogar drittbester Torschütze des SVD.

Abwehr-Torjäger Pfeiffer will Darmstadt 98 verlassen

Es verwundert nicht, dass sich Patric Pfeiffer mit seinen Leistungen auf dem Bundesliga Transfermarkt zu einer begehrten Personalie entwickelt. Allen voran, da der Vertrag des 1,96 Meter großen Abwehrhünen am Böllenfalltor nach der Saison ausläuft und er entsprechend ablösefrei wechseln kann. Seinen Marktwert konnte Pfeiffer, der 2019 vom Hamburger SV nach Darmstadt übersiedelte, auf 2 Mio. Euro schrauben.

Auch wenn sich Patric Pfeiffer mit Darmstadt 98 derzeit auf Erstligakurs befindet, gilt sein Abschied im nächsten Sommer als sicher. Eine Vertragsverlängerung kommt für den Rechtsfuß nicht in Frage. Er will sich jenseits von Darmstadt den Traum von der Bundesliga erfüllen.

Nicht nur Eintracht Frankfurt: Halbe Bundesliga will Patric Pfeiffer

Eintracht Frankfurt könnte eine interessante Option für Patric Pfeiffer werden. Der Europa League-Gewinner vom Main hat den Abwehrmann schon seit geraumer Zeit im Visier und Sport-Vorstand Markus Krösche lässt das Boulevardblatt wissen: „Gute Spieler gucken und beobachten wir immer.“

Die Spekulationen um Patric Pfeiffer dürften im Deutsche Bank Park der Eintracht weiter Fahrt aufnehmen. Allerdings sind die Dienste des Defensivspezialisten heiß begehrt und Pfeiffer Bestandteil diverser Bundesliga Transfergerüchte. Bereits in der vergangenen Transferperiode machten FC Augsburg Transfergerüchte und FSV Mainz 05 Transfergerüchte die Runde. Laut „Bild“, soll die halbe Bundesliga Interesse bekunden. Eine Tendenz, wohin es Pfeiffer zieht, gibt es offenbar noch nicht. Doch Frankfurt darf sich berechtigte Hoffnung auf den Zuschlag machen.