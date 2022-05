Dynamo Dresden Transfergerüchte: Schröter nach Magdeburg? Auch Broll auf dem Sprung

Montag, 30.05.2022 - 10:43 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Dynamo Dresden steht nach dem Abstieg aus der 2. Liga ein Komplettumbruch im Kader bevor. Etliche Spieler werden der SGD den Rücken kehren. Morris Schröter könnte zum 1. FC Magdeburg zurückkehren, während Torwart Kevin Broll bei Arminia Bielefeld im Gespräch ist. Aber auch um Ransford Königsdörffer und Christoph Daferner gibt es Transfergerüchte.

Nach der bitteren Schlappe in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern geht es für Dynamo Dresden nach einem Jahr in der 2. Liga wieder runter in die Drittklassigkeit. Doch diesen Weg werden wie üblich in einem Abstiegsfall zahlreiche Akteure nicht mitantreten. So steht auch bei den Schwarz-Gelben hinter der Zukunft etlicher Spieler ein Fragezeichen.

Kehrt Morris Schröter zum 1. FC Magdeburg zurück?

Zu den nahezu sicheren SGD-Abschiedskandidaten gehört etwa Morris Schröter. Der variable und dynamische Mittelfeldspieler mit Offensivdrang könnte beim 1. FC Magdeburg anheuern. Die Magdeburger, die ihrerseits den Aufstieg in die 2. Liga bejubelten, sollen am 26-Jährigen interessiert sein. Das berichtet zumindest das Portal „Tag24“, die zudem noch weitere Dynamo Dresden Transfergerüchte in Umlauf bringt.

Schröter zählte in der abgelaufenen Saison zu den erweiterten Stammkräfte in Dresden und bestritt 30 Ligaspiele (1 Tor, 3 Vorlage). Nun könnte der Rechtsfuß in der MDCC-Arena landen. Morris Schröter kennt den 1. FC Magdeburg noch besten aus seiner Jugend, ehe er den Klub 2015 Richtung FSV Zwickau verließ. Damit sich die 1. FC Magdeburg Transfergerüchte um den „verlorenen Sohn“ bewahrheiten, müsste der Drittligameister allerdings eine Ablöse Richtung Dresden zahlen. Schröter, dessen Marktwert auf 500.000 Euro taxiert wird, hat noch bis 2023 Vertrag bei den Dynamos.

Arminia Bielefeld heiß auf Dresden-Keeper Kevin Broll

Auch Kevin Broll wird kaum in Dresden bleiben, zumal sein Kontrakt auch nur für die 2. Liga gilt. Über mangelndes Interesse an seiner Person braucht sich der 26-jährige SGD-Stammtorwart keine Sorgen machen. In der 2. Liga Gerüchteküche wird Broll mit Arminia Bielefeld in Verbindung gebracht.

Und der Bundesliga-Absteiger hat durchaus Bedarf an einem neuen Torwart. Schließlich könnte Broll in die Fußstapfen von Stephan Ortega treten, dessen Arbeitspapier Ende Juni ausläuft und der die Ostwestfalen verlassen wird. In Bielefeld könnte sich Kevin Broll, der seit 2019 in Dresden zwischen den Pfosten stand, mit Stefanos Kapino um die Nummer 1 streiten.

Daferner & Königsdörffer begehrt: Was läuft da mit dem 1. FC Köln?

Die Qual der Wahl hat hingegen Christoph Daferner. Der Stürmer war mit 13 Treffern mit Abstand bester Torschütze von Dynamo Dresden und steht gleich bei mehreren Klubs auf dem Zettel. Neben den Zweitligisten 1. FC Nürnberg und FC St. Pauli soll auch der 1. FC Köln auf die Dienste des 24-Jährigen schielen.

Auch Ransford-Yeboah Königsdörffer ist auf dem Transfermarkt durchaus begehrt. Der 20-jährige Angreifer ist ebenfalls Bestandteil von 1. FC Köln Transfergerüchten, zudem soll der Hamburger SV Interesse bekunden. Kleiner Trost für Dresden: Für beide Stürmer dürften die Schwarz-Gelben eine ordentliche Ablöse kassieren.