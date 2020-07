Dynamo Dresden Transfergerüchte: Hosiner & Milde im Gespräch? Sohm im Anflug

Dienstag, 07.07.2020 - 10:55 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach dem Abstieg in die 3. Liga steht Dynamo Dresden vor einem großen Personalumbruch. Entsprechend heiß geht es in der Transfer Gerüchteküche der Sachsen zur Sache. So soll die SGD das Chemnitz-Duo Philipp Hosiner und Paul Milde ins Visier genommen haben. Bei Pascal Sohm vom Halleschen FC sollen die Dynamos sogar schon einen Schritt weiter sein.

Nach drei Jahren in der 2. Liga muss Dynamo Dresden nun den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten. Dort wollen die Schwarz-Gelben nicht lange verweilen und hoffen, nächste Saison den direkten Wiederaufstieg einzutüten. Helfen könnte dabei Philipp Hosiner, der laut „Tag24“-Informationen in Dresden auf der Einkaufsliste steht.

Konkurrenz für Dresden: Auch Lübeck will Philipp Hosiner

Der Torjäger glänzte in der abgelaufenen Saison für den Drittligisten Chemnitzer FC mit eindrucksvollen 19 Toren und sechs Vorlagen in 28 Ligaspielen, die den CFC aber nicht vor dem Abstieg bewahrten.

Philipp Hosiner wird Chemnitz definitiv verlassen und könnte in Dresden zum Nulltarif anheuern. Der Vertrag des Mittelstürmers in Chemnitz ist ausgelaufen. Zwar soll auch Drittligaaufsteiger VfB Lübeck um den erfahrenen Österreicher buhlen, allerdings kann Dynamo mit der besseren Aussicht auf den Aufstieg ködern. Die SGD ist somit im Rennen, um den 31-Jährigen auf der Pole-Position zu sehen. Für Hosiner wäre es der elfte Verein seiner Profilaufbahn, in der er unter anderem auch für den 1. FC Köln in der Bundesliga sowie für den 1. FC Union Berlin in der 2. Liga aktiv war.

Kehrt Paul Milde zu Dynamo Dresden zurück?

Philipp Hosiner könnte gleich im Doppelpack mit Paul Milde von Chemnitz nach Dresden wechseln. Denn auch um den 25-Jährigen ranken sich Dynamo Dresden Transfergerüchte. Milde, der in der Jugend der SGD ausgebildet wurde und drei Zweitligapartien für die Dynamos absolvierte, ist gelernter Mittelfeldspieler, wurde beim Chemnitzer FC aber erfolgreich zum Linksverteidiger umfunktioniert.

Bei den Himmelblauen war Milde in den letzten beiden Jahren unantastbarer Stammspieler und verbuchte insgesamt 67 Einsätze, in denen er stolze 19 Torbeteiligungen sammelte (3 Tore, 16 Vorlagen). Genau wie Hosiner kann auch Milde Chemnitz ablösefrei verlassen. Und in Dresden hat Trainer Markus Kauczinski sowohl im Sturm als auch hinten links Bedarf an neuem Personal.

Stürmt Pascal Sohm von Halle nach Dresden?

Auch die „Bild“ kommt mit einem interessanten Dynamo Dresden Transfergerücht um die Ecke. Demnach soll sich Pascal Sohm im Anflug auf die Elbestädter befinden. Wie es heißt, sollen sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden befinden. Der Mittelstürmer, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, habe sich bei seinem bisherigen Arbeitgeber Hallescher FC bereits von seinen Mitspielern verabschiedet. Auch der 28-Jährige würde Dresden übrigens keine Ablöse kosten.

Sohm war in den vergangenen zwei Spielzeiten für den Drittligisten aus Halle aktiv und konnte nach durchwachsener Debütsaison (6 Tore in 37 Ligaspielen) in der kürzlich beendeten Spielzeit seine Torausbeute auf zwölf Treffer verdoppeln und steuerte zudem noch sieben Assists bei. Vor allem nach der Corona-Pause blühte Sohm auf und hatte mit fünf Treffern in den letzten sieben Partien maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.