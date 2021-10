Transfergerüchte: BVB, RB Leipzig, Gladbach & Bayer 04 heiß auf Kacper Kozlowski

Montag, 04.10.2021 - 10:22 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kacper Kozlowski vom polnischen Erstligisten Pogon Stettin hat sich bei mehreren europäischen Topklubs auf den Zettel gespielt. Vor allem in der Bundesliga steht der torgefährliche Spielmacher hoch im Kurs. Mit Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und auch Borussia Mönchengladbach sind gleich vier Schwergewichte aus Deutschland dran.

In seiner Heimat wird Kacper Kozlowski bereits mit absoluten Superstars verglichen. So wird der 17-jährige Shootingstar als der „polnische Paul Pogba“ bezeichnet oder der nächste Kevin De Bruyne gehandelt. Angesichts dieser großen Vorschusslorbeeren überrascht es nicht, dass um Kozlowski auch jede Menge Bundesliga Transfergerüchte kursieren.

RB Leipzig & Bayer Leverkusen schielen auf Polen-Juwel Kozlowski

So weiß etwa der „Daily Mirror“ in England zu berichten, dass Bayer Leverkusen und RB Leipzig ihre Fühler nach Kacper Kozlowski ausgestreckt haben. Der Teenager gilt als außergewöhnliches Mittelfeldtalent, dass im Zentrum alle Positionen bekleiden kann.

Bei Pogon Stettin agiert der beidfüßige Pole meist als offensiver Mittelfeldspieler, wo auch seine Torgefahr gut zur Geltung kommt. Für seinen Jugendklub, bei denen er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, hat Kozlowski in den ersten neun Ligaspielen der neuen Saison immerhin fünf Scorerpunkte (3 Tore, 2 Vorlagen) gesammelt. Aber nicht nur RB Leipzig Transfergerüchte und Bayer Leverkusen Transfergerüchte machen, von denen auch „Mundo Deportivo“ aus Spanien berichtet, die Runde.

Kacper Kozlowski: Gladbach & BVB Transfergerüchte schon im Sommer

Als weitere Kozlowski-Interessenten werden demnach noch Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach aufgeführt. Die beiden Borussias bemühten sich dem Vernehmen nach schon im Sommer um die Dienste des fünffachen Nationalspielers, der bei der vergangenen EM zum jüngsten eingesetzten EM-Spieler aller Zeiten avancierte.

Um das Polen-Juwel bahnt sich aber nicht nur in der Bundesliga Gerüchteküche ein heißes Wettbieten an. Denn zahlreiche Klubs aus anderen europäischen Top-Ligen haben ebenfalls längst ein Auge auf Kozlowski geworfen. Gemäß aktueller Premier League Transfergerüchte baggert der FC Liverpool am vielversprechenden „Box-to-Box-Player“, der auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann.

Auch Juve, Milan & RB Salzburg mischen bei Kozlowski mit

Darüber hinaus mischen Juventus Turin und der AC Mailand aus der Serie A sowie Österreichs Fußball-Aushängeschild Red Bull Salzburg mit. Die Wahl seines künftigen Arbeitgebers betreffend, hat Kacper Kozlowski offensichtlich die Qual der Wahl. Doch eine Tendenz gibt es bislang noch nicht.

Das Objekt der Begierde, dessen Marktwert bereits mit 5 Millionen Euro taxiert wird, will es ohnehin erst einmal ruhig angehen lassen. Ein Bundesliga Transfer oder Wechsel in irgendeine andere Liga im Winter ist nicht angedacht. Zumal auch Pogon Stettin, wo Kozlowski trotz seines jungen Alters zu den absoluten Leistungsträgern gehört, sein Eigengewächs frühestens im Sommer 2022 die Wechselfreigabe erteilen will. Bis dahin soll sich der dynamische Offensivmann in Ruhe in seiner Heimat weiterentwickeln, ehe der nächste Karriereschritt folgt.