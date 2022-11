Transfergerüchte: Gladbach, Bayer & Wolfsburg wollen BTSV-Star Immanuel Pherai

Freitag, 18.11.2022 - 09:06 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf dem Bundesliga Transfermarkt bahnt sich ein spannendes Wettbieten um Immanuel Pherai an. Interesse am Spielmacher von Eintracht Braunschweig soll auch Borussia Mönchengladbach bekunden. Darüber hinaus mischen noch vier weitere Klubs aus dem deutschen Oberhaus mit. Darunter Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg. Braunschweig steckt bei Pherai in der Transfer-Klemme.

Immanuel Pherai war erst vor der Saison zu Eintracht Braunschweig gewechselt, nachdem ihm der Durchbruch bei Borussia Dortmund verwehrt blieb. Für die niedersächsischen Löwen hat sich der 21-Jährige, der ablösefrei vom BVB kam, zum absoluten Königstransfer gemausert.

Pherai: Bundesliga Transfergerüchte um Braunschweigs Königstransfer

Auf Anhieb avancierte Immanuel Pherai beim Zweitliga-Aufsteiger zum Leistungsträger und war nicht selten der Matchwinner. Der technisch versierte Niederländer überzeugt in Braunschweig mit seinem Spielwitz, -übersicht und nicht zuletzt seinem Torriecher. Das lässt sich eindrucksvoll mit je fünf Toren und Vorlagen in 14 Pflichtspielen - inklusive DFB-Pokal - belegen. Außerdem ist der 1,75 Meter große Rechtsfuß dank seines tiefen Schwerpunkts sehr wendig und flink.

Die starke Entwicklung, die Pherai bei Eintracht Braunschweig genommen hat, blieb der Bundesliga nicht verwehrt und gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte soll der BTSV-Star gleich bei mehreren Erstligisten auf dem Zettel stehen.

Als Koné-Ersatz? Gladbach heiß auf Immanuel Pherai

Einer davon ist Borussia Mönchengladbach. Zumindest bringt die „Braunschweiger Zeitung“ entsprechende Gladbach Transfergerüchte in Umlauf. Das kolportierte Interesse vom Niederrhein am Spielmacher ist durchaus plausibel. Denn im Borussia-Park der Fohlen könnte Immanuel Pherai mittelfristig in die Fußstapfen von Manu Koné treten.

Borussia erwägt aus finanziellem Druck einen Verkauf des zentralen Mittelfeldspielers im kommenden Sommer. Zuletzt war Koné Bestandteil diverser Premier League Transfergerüchte, beispielsweise im Zusammenhang mit West Ham United. Doch wie erwähnt, ist Gladbach längst nicht der einzige Bundesligist, der ein Auge auf Immanuel Pherai geworfen hat.

Begehrt: Auch Leverkusen, Wolfsburg, Mainz & Augsburg flirten mit Pherai

Entsprechend wird der torgefährliche Spielgestalter auch von Bayer Leverkusen Transfergerüchten und VfL Wolfsburg Transfergerüchten begleitet. Das Trio aus Gladbach und den beiden Werksklub Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg soll der Transfernews zufolge Pherai regelmäßig beobachten lassen. Außerdem bringt die „Bild“ noch den FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 als Interessenten ins Spiel.

Zwar hat Immanuel Pherai in Braunschweig noch einen gültigen Vertrag bis 2024. Doch die Löwen stecken in einem Dilemma. Denn Pherai hat in seinem Kontrakt eine Ausstiegsklausel verankert, die nach der Saison gilt. Das Problem: Die festgeschriebene Ablöse soll unter einer Million Euro liegen! Für einen Bundesliga Transfer im Winter darf die Eintracht dagegen mit einer Ablöse von rund 3 Millionen Euro rechnen. Sollte sich der BTSV gegen einen Pherai-Verkauf in der kommenden Transferperiode streuen, würde man einen Millionenbetrag verpassen. Denn wenn Immanuel Pherai auch in der Rückrunde so auftrumpft und von Verletzungen verschont bleibt, wird er angesichts der Mini-Ausstiegsklausel im Sommer für die Niedersachsen nicht mehr zu halten sein.