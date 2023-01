Transfergerüchte: Gladbach & Hoffenheim an Werder-Torjäger Niclas Füllkrug dran

Dienstag, 17.01.2023 - 21:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Niclas Füllkrug hat sich mit seinen Toren für Werder Bremen und starken WM-Auftritten auf die Wunschliste zahlreicher Teams manövriert. Auch zwei Bundesligisten strecken angeblich ihre Fühler nach dem Torjäger aus. Laut neuer Transfergerüchte sind Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim an Füllkrug dran!

Tritt Niclas Füllkrug in Gladbach in die Fußstapfen von Marcus Thuram? Spekulationen in diese Richtung befeuern diverse Medien. Wie die Medienberichte wissen lassen, wird am Niederrhein zumindest über eine Verpflichtung des 29-Jährigen diskutiert. Handlungsbedarf wird sich ergeben, denn Stürmer Thuram wird spätestens nach der Saison dem Borussia-Park den Rücken kehren.

Füllkrug für Gladbach zu teuer? Werder verlangt mindestens 20 Mio.

Seinen auslaufenden Vertrag wird der treffsichere Franzose bei der Borussia nicht verlängern und in der Gladbacher Gerüchteküche wird der 25-Jährige mit einigen Schwergewichten wie dem FC Barcelona, FC Chelsea oder auch FC Bayern in Verbindung gebracht. Was jedoch gegen einen Gladbach Transfer von Niclas Füllkrug spricht, ist dessen Preisschild.

Der Nationalspieler ist vertraglich noch bis 2025 an Werder Bremen gebunden, die mindestens 20 Millionen Euro Ablöse und damit das Doppelte vom derzeitigen Marktwert für ihren Top-Torjäger (10 Tore in 14 Ligaspielen) ausrufen sollen. Für die Borussia wohl kaum zu bezahlen. Oder vielleicht doch?

Gladbach: Koné-Verkauf könnte Weg für Füllkrug-Transfer ebnen

Als Dosenöffner könnte sich der Verkauf des eigenen Tafelsilbers erweisen. Seit geraumer Zeit machen Gladbach Transfergerüchte die Runde, wonach der VfL beispielsweise Manu Koné auf dem Transfermarkt zu Geld machen will. Ab 40 Millionen Euro dürfte der zentrale Mittelfeldspieler den Traditionsklub verlassen. Somit bliebe noch ausreichend Geld, um Füllkrug an Land zu ziehen.

Der Goalgetter bezeichnete Gladbach kürzlich selbst als einen „geilen Verein“, der passenderweise auch schon 2018 an dessen Dienste interessiert war. Doch damals scheiterte ein Wechsel am Veto von Hannover 96. Klappt es fünf Jahre später im zweiten Versuch? Nicht gänzlich ausgeschlossen, zumal Gladbach-Coach Daniel Farke im Sturmzentrum vorzugsweise auf großgewachsene Neuner setzt. Der kopfballstarke und 1,89 Meter große Bremen-Star passt in dieses Beuteschema.

TSG Hoffenheim mischt bei Füllkrug mit - auch FC Everton interessiert

Laut der Werder Bremen Transfernews mischt aber auch noch die TSG Hoffenheim im Füllkrug-Poker mit. Mittelstürmer Georginio Rutter wurde gerade erst lukrativ an Leeds United verkauft. Bis zu 40 Millionen Euro sollen die Kraichgauer für den 20-Jährigen einstreichen. Mit Kasper Dolberg hat die TSG einen Rutter-Ersatz präsentiert, doch der Däne ist nur bis zum Saisonende von OGC Nizza ausgeliehen. Wenngleich es eine Kaufoption gibt.

Dennoch will die TSG Hoffenheim ihre Offensive zur neuen Saison weiter verstärken und könnte zumindest einen Vorstoß bei Niclas Füllkrug wagen. Zumal mit André Breitenreiter ein alter Füllkrug-Weggefährte bei der TSG auf der Bank sitzt. Beiden kennen und schätzen sich noch aus gemeinsamen Hannover-Zeiten (2017-2019). Als weitere Interessenten am deutschen Nationalstürmer werden überdies der FC Everton aus der Premier League aufgeführt.