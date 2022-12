Transfergerüchte: Gladbach schielt auf Koulierakis, Retsos & Marmoush - BVB involviert

Donnerstag, 01.12.2022 - 09:16 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hochbetrieb in der Borussia Mönchengladbach Gerüchteküche! Die Fohlen suchen einen robusten, zweikampfstarken Innenverteidiger und sind offenbar in Griechenland fündig geworden. Youngster Konstantinos Koulierakis und der Ex-Leverkusener Panagiotis Retsos sind im Gespräch. Zudem befasst sich Gladbach mit Omar Marmoush. Der Flügelstürmer des VfL Wolfsburg ist allerdings auch Thema bei Borussia Dortmund.

Borussia Mönchengladbach hat gemäß aktueller Transfergerüchte zwei griechische Nationalspieler im Visier. Dabei handelt es sich laut „Bild“ um Konstantinos Koulierakis und Panagiotis Retsos, die beide derzeit in der griechischen Super League aktiv sind.

Neuer Verteidiger: Gladbach richtet Hauptaugenmerk auf Konstaninos Koulierakis

Besonders Koulierakis ist ein interessanter Kandidat für die Gladbach-Defensive. Auf ihm liegt laut der Gladbacher Transfernews das „Hauptaugenmerk“ der Borussia. Der Linksfuß, der erst kürzlich seinen 19. Geburtstag feierte, ist bei PAOK Saloniki in dieser Saison regelrecht durchgestartet. So konnte sich der verheißungsvolle Nachwuchsverteidiger bei seinem Ausbildungsklub einen Stammplatz im Abwehrzentrum erobern und bestritt bislang zehn Ligaspiele - alle als Starter.

Die Krönung des steilen Aufstiegs: Mitte November debütierte Abwehrjuwel Konstantinos Koulierakis für die griechische A-Nationalmannschaft im Rahmen eines Testspiels gegen Malta. Gladbach habe den Jung-Nationalspieler schon mehrfach gescoutet und ist offenbar angetan vom Innenverteidiger.

So viel Ablöse würde Koulierakis kosten - Gladbach beobachtet auch Retsos

Bei PAOK Saloniki besitzt Koulierakis noch einen langfristigen Vertrag bis Ende 2025. Um den Abwehrspieler aus seinem Kontrakt herauszukaufen, müsste Gladbach wohl schätzungsweise 3 Millionen Euro Ablöse zahlen. Das Doppelte des aktuellen Marktwerts von Koulierakis.

Schon länger ein Thema in der Gladbach Gerüchteküche ist hingegen Panagiotis Retsos. Bereits 2017 bemühte sich der VfL um den Innenverteidiger, damals zogen die Fohlen im Poker mit Bayer Leverkusen allerdings den Kürzeren. Bei der Werkself konnte Retsos zwar Erfahrung in der Bundesliga sammeln (31 Spiele), der große Durchbruch blieb ihm allerdings verwehrt. Aktuell ist der Grieche von Hellas Verona an Olympiakos Piräus ausgeliehen und soll ebenfalls von Gladbach beobachtet werden.

Ablösefrei im Sommer: Gladbach & BVB haben Omar Marmoush im Visier

Aber auch eine neue Offensivkraft wird in der Transfermarkt Gerüchteküche bei M’gladbach ins Spiel gebracht. Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg weckt Begehrlichkeiten im Borussia-Park. Das berichten die „Wolfsburger Allgemeine“ und die „Aller-Zeitung“ unisono. Marmoush, der in der Offensive sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum agieren kann, hat sich bei den Wölfen im Saisonverlauf etabliert und zählt unter Coach Niko Kovac zum erweiterten Stammpersonal (17 Spiele/3 Tore).

Wolfsburg will den im Sommer auslaufenden Vertrag des 23-jährigen Ägypters gerne verlängern, während sich Gladbach um einen ablösefreien Transfer bemühen soll. Marmoush hat aber noch einen weiteren Verehrer aus der Bundesliga und ist Bestandteil neuer BVB Transfergerüchte. Sollte der Rechtsfuß einen Wechsel anstreben, könnte der VW-Klub Omar Marmoush schon im Winter auf dem Transfermarkt bringen, um noch eine Ablöse zu kassieren.