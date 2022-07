Transfergerüchte: Gladbach schielt auf PSG-Talent Djeidi Gassama - BVB mischt mit

Dienstag, 12.07.2022 - 11:28 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Mal wieder zieht ein Top-Talent von Paris St. Germain das Interesse einiger Bundesligisten auf sich. Die Rede ist von Djeidi Gassama. Borussia Mönchengladbach soll sich laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte um den Linksaußen bemühen. Konkurrenz im Transferpoker erhalten die Fohlen aus Dortmund und Frankfurt. Der BVB und Eintracht Frankfurt machen dem Teenager ebenfalls schöne Augen.

Mit Djeidi Gassama könnte das nächste vielversprechende Juwel den Weg aus der Talentschmiede von Paris St. Germain Richtung Bundesliga finden. Laut einem Bericht von „fussballtransfer.com“ ist Gladbach am 18-Jährigen interessiert. Die Borussia vom Niederrhein war bislang zurückhaltend auf dem Bundesliga Transfermarkt aktiv, will sich aber nun die Dienste von Gassama sichern.

Holt Gladbach Djeidi Gassama als Erbe für Thuram und Co.?

Offensivtalent Gassama ist im Angriff flexibel einsetzbar, ein echter Allrounder. Am liebsten beackert der pfeilschnelle Rechtsfuß die linke Außenbahn, doch Djeidi Gassama kann auch auf dem rechten Flügel wirbeln oder im Sturmzentrum auflaufen. Im Falle eines Gladbach Transfers wäre der junge Franzose mauretanischer Herkunft wohl nicht als Sofortverstärkung anzusehen.

Doch mittelfristig könnte Gassama im Borussia-Park in die Fußstapfen der Offensivkräfte Marcus Thuram, Alassane Plea oder auch Patrick Herrmann treten. Vor allem um das Duo Thuram und Plea ranken sich nach wie vor Transfergerüchte, zumal beide in Gladbach nur noch Vertrag bis 2023 haben.

Gladbach kann PSG-Juwel Gassama mit mehr Spielzeit ködern

Dann endet übrigens auch das Arbeitspapier von Djeidi Gassama bei der PSG. Dem Bericht zufolge soll der Flügelstürmer zwar weiterhin die Hoffnung haben, beim französischen Nobelklub den Sprung zu den Profis zu schaffen. Doch auch ein Engagement in der Bundesliga sei für den Youngster denkbar. In Gladbach hätte Gassama zweifelsohne bessere Aussichten auf mehr und regelmäßige Spielzeiten als im Pariser Star-Ensemble.

Immerhin: In der abgelaufenen Saison konnte Gassama bei PSG sein Profidebüt feiern, als er am vorletzten Spieltag kurz vor Ende eingewechselt wurde. Doch mehr als dieser Kurzeinsatz sprang für den Youngster, der nur ein weiteres Mal dem Spieltagskader der Profis angehörte, nicht heraus. Sein Talent und allen voran seine Torgefahr ließ Djeidi Gassama aber in der UEFA Youth League aufblitzen, wo er in acht Partien sieben Scorerpunkte (5 Tore, 2 Vorlagen) sammelte. Unter anderem traf er doppelt gegen den Nachwuchs von RB Leipzig.

Auch BVB an Gassama interessiert - Eintracht Frankfurt bietet 5 Mio.

Das ist nicht nur Gladbach aufgefallen. Denn wie es in der Bundesliga Transfernews weiter heißt, hat auch Borussia Dortmund ein Auge auf Gassama geworfen. Die BVB Transfergerüchte überraschen nicht, passt Djeidi Gassama doch als junger, entwicklungsfähiger Spieler perfekt ins bevorzugte Beuteschema der Schwarz-Gelben.

Außerdem buhlt Eintracht Frankfurt um Gassama. Und die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte haben bereits Betriebstemperatur erreicht. Stolze 5 Millionen Euro soll der Europa League-Titelträger für den Flügelflitzer geboten haben. Doch PSG hat die Eintracht-Offerte abgelehnt. Sollte es zu einem Eintracht Frankfurt Transfer von Gassama kommen, könnte dieser gemeinsam mit Junior Dina Ebimbe in der Mainmetropole anheuern. Denn auch am 21-jährigen Mittelfeldspieler von PSG sind die Hessen dran.