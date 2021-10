Transfergerüchte: Gladbach an Brügge-Star Noa Lang interessiert

Mittwoch, 27.10.2021 - 09:39 Uhr

Von: Robert Freiberg

Noa Lang weiß beim FC Brügge auf sich aufmerksam zu machen. Nun ist der Flügelstürmer offenbar auch in der Bundesliga Gerüchteküche gelandet. So soll sich Borussia Mönchengladbach mit dem Youngster beschäftigen. Allerdings ist die Konkurrenz groß. Denn auch bei zwei Top-Klubs aus England und Italien steht Lang auf dem Zettel.

Borussia Mönchenglabdach sondiert den Transfermarkt offenbar nach neuen Offensivkräften für die Außenbahnen. Zumal ungewiss ist, ob der begehrte Marcus Thuram über die Saison hinaus den Fohlen die Treue hält. Um den Franzosen ranken sich auch vage BVB Transfergerüchte. Gladbach scheint derweil eine potenzielle Verstärkung für die Flügel in Belgien ausfindig gemacht zu haben.

Flügelstürmer Noa Lang offenbar Thema bei Borussia M’gladbach

Noa Lang wird mit der Borussia in Verbindung gebracht. Diese Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte brachte das italienische Portal „Calciomercato“ in Umlauf. Noa Lang sorgt beim FC Brügge für positive Schlagzeilen und konnte sich mit acht Scorerpunkten (3 Tore, 5 Vorlagen) in zwölf Ligaspielen erfolgreich in die Notizbücher einiger Klubs spielen. Darüber hinaus debütierte er im Oktober für die niederländische Nationalelf und kann bislang zwei Länderspiele für Oranje vorweisen.

Brügge hatte den 22-Jährigen erst im Sommer für kolportierte sechs Millionen Euro von Ajax Amsterdam fest verpflichtet, nachdem der junge Niederländer bereits die Vorsaison beim Champions-League-Vertreter verbrachte. In der Jupiler Pro League glänzte Lang auf Anhieb. In 24 Ligaspielen sammelte der polyvalente Angreifer, der rechts wie links und auch im Sturmzentrum auflaufen kann, 14 Tore und acht Assists.

Gladbach Transfer von Lang schwer vorstellbar

Beim FC Brügge steht Noa Lang allerdings noch langfristig bis 2025 unter Vertrag. Der belgische Spitzenklub soll dem Vernehmen nach mindestens 30 Millionen Euro Ablöse für seinen Leistungsträger verlangen. Angesichts eines Marktwerts von 25 Millionen Euro ein angemessenes Preisschild.

Angesichts dieser Summen ist ein Gladbach Transfer von Lang nicht unbedingt zu erwarten. Lediglich wenn sich die Fohlen für Europa qualifizieren und ein Verkauf von Thuram die Kassen ordentlich klingeln lässt, ist ein Engagement des 1,79 Meter große Rechtsfuß‘ im Borussia-Park vorstellbar.

Auch FC Arsenal & AC Mailand baggern an Noa Lang

Doch nicht nur Borussia Mönchengladbach ist auf Noa Lang aufmerksam geworden. Schon vor einigen Wochen machten FC Arsenal Transfergerüchte die Runde. Die Gunners sollen intensiv mit einer Verpflichtung des Stürmers liebäugeln und dürfen nach aktuellem Stand wohl auch als Favorit in diesem Transferpoker angesehen werden. Denn zum einen stellt für die Londoner die aufgerufene Ablösesumme kein sonderlich großes Problem da. Zum anderen soll Noa Lang selbst einen Wechsel in die Premier League bevorzugen.

Aber auch der AC Mailand mischt laut übereinstimmenden Berichten in der Transfermarkt Gerüchteküche um den zweifachen Nationalspieler mit. Ob Gladbach angesichts dieser namhaften Konkurrenz wirklich eine Chance im Rennen um Noa Lang hat, bleibt abzuwarten.