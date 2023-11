Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach hat Brasilien-Youngster Denilson im Visier

Dienstag, 07.11.2023 - 10:47 Uhr

Von: Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach hält Ausschau nach Verstärkung für die Mittefeldzentrale. Zumindest heißt es in Brasilien, dass die lahmenden Fohlen ein Auge auf Denilson geworfen haben. Der 22-Jährige steht bei Cuiabá EC unter Vertrag, könnte aber schon bald den Weg nach Europa finden. Zumal neben Gladbach noch zahlreiche andere europäische Klubs ihre Angel nach Denilson ausgeworfen haben.

Kann Gladbach-Trainer Gerardo Seoane bald eine weitere Option für die Mittelfeldzentrale in seinen Reihen begrüßen? Zumindest kommt das brasilianische Portal „iG Esporte“ mit Gladbach Transfergerüchten um die Ecke, wonach Denilson das Interesse des schwächelnden Bundesligisten geweckt hat.

Gladbach bekundet angeblich Interesse an „Raubein“ Denilson

Hierzulande dürfte Denilson, nicht zu verwechseln mit der brasilianischen Fußballlegende, nur den wenigsten ein Begriff sein. Der 22-Jährige spielt seit Frühjahr 2022 für den brasilianischen Erstligisten Cuiabá EC, für die er wettbewerbsübergreifend bislang 52 Pflichtspiele bestritten hat und dabei auch regelmäßig in der Startelf steht.

Denilson ist im Zentrum variabel einsetzbar und kann sowohl auf der Sechs als auch offensiver ausgerichtet auf der Acht agieren. Als torgefährlicher Mittelfeldakteur ist der junge Brasilianer bislang kaum in Erscheinung getreten, der in der laufenden Saison in 27 Spielen der Série A drei Scorer verbuchte (1 Tor, 2 Vorlagen). Dafür pflegt Mittelfeld-Allrounder Denilson eine durchaus raue Spielweise, wie allein acht Gelbe Karte in dieser Spielzeit untermauern.

Gladbach prüft Denilson-Transfer! Auch FCA-Talent Mert Kömür im Gespräch

Sollten die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte der Wahrheit entsprechen, wäre Denilson für VfL-Coach Seoane eine interessante Alternative. Der 1,80 Meter große Spielgestalter, der als offensiver Mittelfeldfeldspieler geführt wird, wäre als Konkurrent für Florian Neuhaus oder Rocco Reitz zu erachten. Aber auch für die etwas defensiv agierenden Manu Koné, Julian Weigl oder Christoph Kramer wäre Denilson ein weiterer Herausforderer.

Die Verantwortlichen am Niederrhein um Sportchef Roland Virkus sollen einen Gladbach Transfer von Denilson für das kommende Jahr prüfen. Ob der Tabellenelfte der Bundesliga allerdings einen Vorstoß schon im Winter oder erst zur kommenden Saison plant, geht aus der Gladbach Transfernews nicht hervor. Mit Youngster Mert Kömür vom FC Augsburg wird aktuell noch ein weiterer offensiver Mittelfeldspieler in der Gladbach Gerüchteküche gehandelt.

Braga, Olympiakos & Co.: Viel Konkurrenz für Gladbach bei Denilson

In Sachen Denilson müsste Gladbach allerdings ordentlich Überzeugungsarbeit leisten. Denn der Rechtsfuß wird angeblich auch von Sporting Braga aus Portugal heiß umworben. Als weitere Interessente sind außerdem Olympiakos Piräus, der FC Turin sowie die beiden spanischen Klubs Real Valladolid und UD Las Palmas im Gespräch.

In Cuiabá, die Denilson Anfang des Jahres nach vorheriger Leihe zum Schnäppchenpreis von unter 100.000 Euro und weit unter Marktwert vom Brasilien-Klub Bangu AC fest verpflichteten, steht der Gladbach-Flirt noch langfristig bis Ende 2027 unter Vertrag. Seinen Marktwert konnte Denilson innerhalb der letzten zwölf Monate von 200.000 Euro auf aktuell 600.000 Euro verdreifachen - Tendenz steigend.