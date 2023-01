Transfergerüchte: Gladbach mit Vorstoß bei Chile-Juwel Darío Osorio

Freitag, 20.01.2023 - 07:40 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bedient sich Borussia Mönchengladbach im großen Talente-Pool Südamerikas? Den Fohlen wird in der Bundesliga Gerüchteküche konkretes und großes Interesse an Darío Osorio nachgesagt. Der 18-jährige Jung-Nationalspieler Chiles schaffte letztes Jahr bei Universidad seinen bemerkenswerten Durchbruch. Doch neben Gladbach buhlen noch absolute Top-Klubs um den aufstrebenden Außenstürmer.

In der Gladbacher Gerüchteküche war zuletzt die Torwart-Posse um Yann Sommer und dessen FC Bayern Transfer sowie die mittlerweile getätigte Verpflichtung von Jonas Omlin als Sommer-Nachfolger, das dominierende Thema. Doch ungeachtet dessen, gibt es aktuell auch neue Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte um ein vielversprechendes Flügelstürmer-Talent aus Chile.

Darío Osorio startet in Chile durch - Wechsel zu Gladbach?

Wie die „AS“ berichtet, baggert Gladbach intensiv an Darío Osorio. Der Youngster, der am 24. Januar 19 wird, legte in seiner Heimat eine bemerkenswerte Debütsaison auf Profi-Ebene hin. Osorio benötigte keine lange Anlaufzeit, um sich bei Universidad de Chile einen Stammplatz zu ergattern. In der abgelaufenen Spielzeit, die in Chile nach dem Kalenderjahr ausgetragen wird, war das Offensivtalent besonders in der zweiten Saisonhälfte fester und belebender Bestandteil der Startelf und einer der wenigen Lichtblicke des Teams.

27 Spiele, von denen er 16-mal in der ersten Elf stand, bestritt Darío Osorio in der chilenischen Primera Divisiòn, die Universidad auf Rang 13 beendete. Der junge Chilene war dabei mit sieben Treffern auch direkt zweitbester Torschützer seiner Mannschaft. Zudem feierte Osorio im letzten Jahr sein Debüt in der A-Nationalelf Chiles, für die der Teenager jetzt schon dreimal auflief.

Gladbach im intensiven Transfer-Austausch mit Darío Osorio

Der steile Aufstieg des Darío Osorio hat sich offenbar auch bis in den Borussia-Park herumgesprochen. Der Gladbacher Transfernews zufolge, beobachten die Fohlen den flexiblen Angreifer, der auf beiden Flügeln sowie im Zentrum stürmen kann, schon seit Monaten. Die Gladbacher Transfergerüchte sollen auch schon auf eine gewisse Betriebstemperatur gekommen sein.

Schließlich soll es zwischen dem Bundesligist und dem Beraterstamm von Osorio sowie Universidad bereits einem intensiven Austausch gegeben habe. Gladbach wurde im Werben aber vertröstet. Osorio will erstmal mit der chilenischen U20-Nationalelf die Südamerika-Meisterschaften bestreiten, die an diesem Wochenende beginnen. Im Februar könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Osorio als perspektivischer Hofmann-Erbe? Real & ManCity sind auch dran

Vertraglich ist Darío Osorio noch bis Ende 2025 an den chilenischen Erstligisten gebunden, sein Marktwert schoss durch seine starken Leistungen auf mittlerweile 3 Millionen Euro nach oben. In Gladbach könnte Darío Osorio perspektivisch in die Fußstapfen der Rechtsaußen-Routiniers Jonas Hofmann und Patrick Herrmann treten, die mit 30 bzw. 31 auch nicht mehr die Allerjüngsten sind.

Wenig überraschend ist Gladbach aber nicht der einzige Interessent. Zuletzt wurde Darío Osorio auch mit den Wolverhampton Wanderers aus der Premier League in Verbindung gebracht. Transfergerüchte über einen Wechsel des 1,84 Meter großen Linksfußes für 6 Millionen Euro Ablöse haben sich aber nicht bestätigt. Außerdem sollen mit Real Madrid und Manchester City zwei absolute Giganten auf Darío Osorio aufmerksam geworden sein. Es bleibt spannend.