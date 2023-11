Transfergerüchte: Gladbach, Frankfurt & Leverkusen buhlen um Ismail Yüksek

Montag, 27.11.2023 - 12:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ein türkischer Nationalspieler steht in der Bundesliga hoch im Kurs. Die Rede ist von Ismail Yüksek. Der zentrale Mittelfeldspieler von Fenerbahce Istanbul wird bei Borussia Mönchengladbach gehandelt. Am Niederrhein könnte Yüksek die Nachfolge von Verkaufskandidat Manu Koné antreten. Allerdings bekunden auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt Interesse am Sechser, der für eine zweistellige Millionen-Ablöse zu haben ist.

Die Suche nach einem potenziellen Nachfolger von Borussia Mönchengladbach für Manu Koné hält die Bundesliga Gerüchteküche weiter auf Trab. Waren zuletzt Akteure wie Pape Gueye, Ibrahima Sissoko, Joris Chotard oder Mahias Delorge als mögliche Koné-Erben im Gespräch, ist die Liste nun um einen Namen länger.

Gladbach mit Interesse an Fener-Star Ismail Yüksek

Angeblich hat Borussia Mönchengladbach ein Auge auf Ismail Yüksek von Fenerbahce Istanbul geworfen. Die Gladbacher Transfergerüchte hat die türkische Zeitung „Yeni Akit“ in Umlauf gebracht. Der 24-Jährige zählt beim Tabellenführer der Süper Lig zu den Stammkräften und ist einer der großen Gewinner dieser Saison.

Schließlich hat sich Yüksek mit seinen konstant starken Leistungen erstmals einen Stammplatz bei den Kanarienvögeln erobert. In elf von 13 Ligaspielen (1 Vorlage) stand der Mittelfeldabräumer immer in der Anfangsformation. Zweimal war Yüksek nach Gelb-Rot-Sperren zum Zuschauen verdammt. Letzte Saison war 1,83 Meter große Rechtsfuß bei Fener meist nur zweite Wahl, wie sieben Startelfeinsätze verdeutlichen.

Gladbach scoutet Yüksek in Berlin - Frankfurt & Leverkusen mischen mit

Auch bei der türkischen Nationalelf war Ismail Yüksek zuletzt gesetzt. Beim siegreichen Auftritt der Türkei (3:2) vor wenigen Tagen im Berliner Olympiastadion gegen Deutschland wirkte der Mittelfeldspieler ebenfalls von Beginn an mit. Laut der Gladbach Transfernews soll Yüksek dabei von Scouts der Fohlen vor Ort genauer unter die Lupe genommen worden sein.

Angeblich hatten aber auch andere Bundesligisten ihre Spielbeobachter entsandt, um sich von Ismail Yüksek ein Bild zu machen. Dabei handelt es sich um Vertreter von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Dem Werksklub wird schon seit einiger Zeit ein Interesse am türkischen Nationalspieler nachgesagt, waberm doch seit Anfang des Jahres immer mal wieder entsprechende Bayer Leverkusen Transfergerüchte durch die Medien.

Diese Ablöse verlangt Fenerbahce für Ismail Yüksek

Dass die SGE aus der Mainmetropole m Yüksek-Poker mitmischt, ist zwar neu. Doch allzu überraschend kommen diese Eintracht Frankfurt Transfergerüchte nicht. Zumal bei den Adlern genau wie in Gladbach zuletzt mehrfach Spieler fürs Mittelfeldzentrum gehandelt wurden. Etwa Pascal Groß oder Fohlen-Flirt Delorge. Zwar hat Ismail Yüksek, der in der Schaltzentrale flexibel von Sechs über die Acht bis zur Zehn alles spielen kann, seinen Vertrag bei Fenerbahce erst Anfang des Jahres zu verbesserten Bezügen bis 2027 verlängert.

Dennoch signalisiert der türkische Spitzenklub grundsätzlich Verkaufsbereitschaft bei Yüksek. Als minimale Ablösesumme stehen 15 Millionen Euro im Raum. Denkbar, dass der Preis aber weiter steigt. Zumal Ismail Yüksek nicht nur beim Bundesliga-Trio Gladbach, Leverkusen und Frankfurt auf dem Wunschzettel steht. Auch nicht genannte Klubs aus Spanien und Italien sollen am Fener-Star dran sein.