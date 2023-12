Transfergerüchte: Gladbach buhlt um Hertha-Talente Bence Dardai & Kian Todorovic

Montag, 11.12.2023 - 13:32 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nachdem sich Borussia Mönchengladbach in der jüngeren Vergangenheit bereits fleißig im Nachwuchs von Hertha BSC bedient hat, wollen sich die Fohlen nun die nächsten zwei Hertha-Bubis angeln. Die Spielmacher Bence Dardai und Kian Todorovic stehen in Gladbach auf der Liste. Letzterer weckt zudem Begehrlichkeiten bei Eintracht Frankfurt.

Von der Spree an den Niederrhein - mit Luca Netz, Lukas Ullrich und Jamil Najjar entschieden sich seit 2021 bereits drei Talente aus der Nachwuchsakademie von Hertha BSC für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Geht es nach den Vorstellungen der Fohlen, werden zwei zentrale Mittelfeldspieler im kommenden Sommer für eine Fortsetzung des Trends auf dem Transfermarkt sorgen.

Hertha-Juwelen Bence Dardai & Kian Todorovic im Visier von Gladbach

Bence Dardai und Kian Todorovic stehen gemäß aktueller Borussia Mönchenglabdach Transfergerüchte beim VfL auf der Wunschliste. Das weiß die „Bild“ zu berichten, wonach Bundesliga-Absteiger Hertha BSC aufgrund von finanziellen Engpässen und Sparzwängen ein wahrer Talente-Exodus bevorsteht. Demnach stehen in der Hauptstadt auch bei Dardai und Todorovic die Zeichen auf Abschied.

Sehr zur Freude von Borussia Mönchengladbach! Schon im Sommer kursierten Gladbacher Transfergerüchte, wonach sich die Fohlen um Bence Dardai bemühten und dem 17-Jährigen einen unterschriftsreifen Vertrag auf den Tisch legten. Doch der Sohn von Hertha-Chefcoach Pal Dardai lehnte ab und blieb Hertha.

Bence Dardai zu Gladbach? Starke Transfer-Konkurrenz aus dem Ausland

Für die Alte Dame durfte der zurzeit verletzte Bence Dardai in dieser Saison zwar schon regelmäßig für die Profis in der 2. Liga auflaufen (8 Einwechslungen), doch das Buhlen um den offensiven Mittelfeldspieler geht weiter. Gladbach ist nach wie vor am Berliner Top-Talent interessiert, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Entsprechend ließe sich ein Gladbach Transfer von Bence Dardai, der jetzt schon einen Marktwert von 2 Millionen Euro hat, zum Nulltarif eintüten. Doch die Borussia bekleidet in diesem Poker laut der Transfernews nur eine Außenseiterrolle. Zumal internationale Größen wie Juventus Turin, der AC Mailand und Ajax Amsterdam ebenfalls gesteigertes Interesse an Dardai bekunden.

Ablösefreier Kian Todorovic: Gladbach & Eintracht Frankfurt interessiert

Grundsätzlich bessere Chancen werden Gladbach im Werben um Kian Todorovic zugeschrieben. Der 16-Jährige ist ebenfalls im Mittelfeldzentrum zu Hause und auch der türkische U16-Nationalspieler steht wie Dardai nur noch bis Ende Juni 2024 bei Hertha BSC unter Vertrag. Bei den Blau-Weißen kickt Todorovic, der ein Gespür für den tödlichen Pass in die Tiefe hat, aktuell für die U17.

Wenig verwunderlich wird Herthas Nachwuchshoffnung aber nicht nur von Gladbach Transfergerüchten begleitet. Auch Eintracht Frankfurt will sich dem Bericht zufolge die Dienste des gebürtigen Berliners sichern. Wer das Rennen um das Hertha-Juwel macht, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Bayern, BVB & Co.: Bundesligisten jagen Hertha-Talente

In der Bundesliga Gerüchteküche sorgen derzeit zahlreiche weitere Hertha-Talente für Schlagzeilen. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen etwa ranken sich um den Mittelfeld-Sechser Boris Mamuzah Lum (16) und den hochbegabten Verteidiger Cassiano Kiala (15). Dagegen ist der pfeilschnelle Flügelflitzer Jelani Ndi (16) Bestandteil von VfB Stuttgart Transfergerüchten und BVB Transfergerüchten.

Der VfL Wolfsburg und RB Leipzig haben derweil ihre Fühle nach Mittelstürmer Niklas Hildebrandt (15) ausgeworfen. Darüber hinaus bahnt sich zwischen den Bundesliga-Rivalen bei Patrice Covic (16) ein Transferduell an. Der Zentrumsspieler ist Kapitän von Herthas U17-Bundesligamannschaft und im Sommer ablösefrei zu haben.