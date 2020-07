Transfergerüchte: Bor. Mönchengladbach heiß auf Lingard? - Zakaria zum FC Chelsea?

Mittwoch, 29.07.2020 - 10:48 Uhr

Von: Robert Freiberg

Wilde Bundesliga Transfergerüchte schwappen von England nach Deutschland rüber. Angeblich bemüht sich Borussia Mönchengladbach um die Dienste von Jesse Lingard, der Manchester United den Rücken kehren will. Zudem gibt es neue Spekulationen um Denis Zakaria. So soll der FC Chelsea am Gladbach-Star baggern.

Bastelt Borussia Mönchengladbach an einer echten Transferüberraschung? Geht es nach der „Times“, dann könnte Jesse Lingard zur neuen Saison seine Zelte beim Klub vom Niederrhein aufschlagen. Die englische Tageszeitung führt Gladbach als einen von mehreren Interessenten am Rechtsaußen von Manchester United auf. Darüber hinaus sollen auch Newcastle United sowie die AS Rom mit einer Verpflichtung des 27-Jährigen liebäugeln.

Lingard zu Gladbach? Kaum vorstellbar

Jesse Lingard liebäugelt offenbar mit einem Abschied von seinem Jugendklub, nachdem er im Team von Ole Gunnar Solskjaer nur noch eine untergeordnete Rolle spielte. Verteilt auf 22 Einsätze absolvierte der englische Angreifer in der kürzlich beendeten Saison magere 931 Spielminuten in der Premier League für die Red Devils. Sein einziges Saisontor erzielte Lingard am letzten Spieltag beim 2:0-Erfolg gegen Leicester City. Ein Bewerbungsschreiben für Gladbach?

Dass der Nationalspieler (24 Länderspiele) Manchester United ein Jahr vor Vertragsende verlassen will, ist aufgrund seines gesunkenen Stellenwertes realistisch. Doch ein Gladbach Transfer schwer vorstellbar.

Lingard für Borussia Mönchengladbach zu teuer - Leihe als Lösung?

Zum einen kassiert Lingard bei Manchester United über 6 Millionen Euro Gehalt pro Jahr, zum anderen dürfte die Ablöse zum Problem werden. Zwar ist der Marktwert des Offensivakteurs nach seiner dürftigen Saison um mehr als die Hälfte von 40 auf aktuell 17,5 Millionen Euro eingebrochen. Aber insgesamt erscheint das finanzielle Gesamtpaket als zu hoch, während das Preis-Leistungsverhältnis schlicht nicht stimmig ist.

Mehr als ein Leihgeschäft dürfte für Gladbach bei Lingard nicht infrage kommen.

Transfergerüchte Gladbach: Zieht es Zakaria zum FC Chelsea?

Zudem gibt es in der Transfermarkt Gerüchteküche Nachschub in der Personalie Denis Zakaria. Der international heiß umworbene defensive Mittelfeldakteur soll beim FC Chelsea auf dem Einkaufszettel stehen. Das hat zumindest „Sport Bild“-Fußballchef Christian Falk im „Byline Podcast“ verraten.

Die Blues mischen nach verbüßter Transfersperre den Transfermarkt in diesem Sommer ordentlich auf und haben sich bereits namhaft und kostspielig mit Timo Werner (RB Leipzig) und Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) verstärkt. Zudem steht Leverkusen-Star Kai Havertz auf der Wunschliste des FC Chelsea ganz oben, wobei der Blockbuster-Deal wohl bald eingetütet wird.

Max Eberl will keinen Leistungsträger abgeben

Mit Zakaria würde CFC-Coach Frank Lampard den dritten Bundesliga-Star an Land ziehen und zugleich die erste Verstärkung für die Defensive bekommen. Allerdings ist fraglich, ob die Fohlen den Schweizer überhaupt verkaufen wollen. Schließlich ist Gladbach bemüht, erstmals seit mehreren Jahren keinen Leistungsträger abzugeben. Selbst eine attraktive Offerte weit über 50 Millionen Euro dürfte Manager Max Eberl kaum zum Umdenken bewegen.

Zakaria hat auf dem Bökelberg noch einen gültigen Vertrag bis 2022, wobei es zahlreiche Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte um ihn gibt. Aus England sollen etwa auch Manchester City und Manchester United sowie der FC Liverpool am zweikampfstarken Mittelfeldstrategen dran sein. Auch Atletico Madrid wird in der Transfer Gerüchteküche mit Zakaria in Verbindung gebracht.