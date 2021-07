Gladbach Transfergerüchte: Zieht es Breel Embolo zu West Ham United?

Donnerstag, 15.07.2021 - 12:05 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bei Borussia Mönchengladbach werden gleich bei mehreren Top-Stars von Transfergerüchten begleitet. Nun gesellt sich Breel Embolo zu diesem Kreis. Denn angeblich hat West Ham United aus der Premier League den Stürmer auf dem Radar. Die Engländer sollen auch schon eine klare Vorstellung für einen Transfer des Schweizers haben. Gladbach dürfte da aber kaum mitspielen.

Das Treiben in der Borussia Mönchengladbach Gerüchteküche werden die Klubverantwortlichen um Manager Max Eberl nicht gerade mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Schließlich gibt es immer mal wieder Spekulationen über einen Abschied von Leistungsträgern wie Matthias Ginter, Ramy Bensebaini, Denis Zakaria oder Marcus Thuram. Nun ist Breel Embolo das Objekt neuer Premier League Transfergerüchte.

Dünne Sturmabteilung: West Ham denkt an Breel Embolo

Angeblich ist West Ham United auf den 24-Jährigen aufmerksam geworden, der mit der Schweiz bei der EM 2021 für Furore sorgte und persönlich ordentlich die Werbetrommel rühren konnte. Auch wenn er sich beim unglücklichen Viertelfinal-Aus der Nati gegen Spanien eine Oberschenkelverletzung zuzog und vorerst für unbestimmte Zeit ausfällt.

Das scheint das Interesse der Hammers aber nicht zu schmälern, von dem die Kollegen von „90min“ berichteten. Fakt ist, dass West Ham United noch dringend neues Sturm-Personal benötigt. Mit Michail Antonio steht Trainer David Moyes derzeit nur ein gelernter Mittelstürmer zur Verfügung, der daher unbedingt Nachschub verlangt.

Hammers wollen Embolo ausleihen - nicht mit Gladbach

Breel Embolo ist dabei zwar nur ein Name auf der langen Kandidatenliste, die u.a. auch Tammy Abraham (FC Chelsea) und Tschechen-Juwel Adam Hlozek (Sparta Prag) umfasst, aber ein Vorstoß des Klubs aus England ist durchaus vorstellbar. West Ham, die kommende Saison in der Europa League vertreten sind, peilt dabei eine Leihe des Gladbach-Stürmers an, der im Borussia-Park noch einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt. Hintergrund: Die Hammers wollen ihr kolportiertes Transferbudget in Höhe von rund 35 Millionen Euro nicht zu sehr strapazieren.

Doch auf ein reines Leihgeschäft wird sich Borussia Mönchengladbach bei Embolo mit Sicherheit nicht einlassen. Da es für die Fohlen schlicht keinen Mehrwert bieten würde. Die Engländer müssten wohl mindesten 15 Millionen Euro auf den Tisch legen oder einer Leihe mit anschließender Kaufpflicht zustimmen.

Hat Gladbach Origi als Embolo-Ersatz im Hinterkopf?

Allerdings ist nicht übermittelt, dass Gladbach überhaupt Verkaufsbereitschaft bei Breel Embolo signalisiert. Der Rechtsfuß, für den der VfL vor zwei Jahren 11 Millionen Euro Ablöse an den FC Schalke 04 überwies, hat zwar seit seiner Ankunft am Niederrhein noch nicht richtig gezündet (nur 14 Tore in 75 Pflichtspielen). Allerdings könnte der körperlich robuste und schnelle Angreifer vom Trainerwechsel profitieren und unter Rose-Nachfolger Adi Hütter einen Leistungssprung hinlegen.

Auch wenn die Sachlage über einen Wechsel von Breel Embolo noch sehr dünn ist, kann ein Abschied keinesfalls kategorisch ausgeschlossen werden. Zumal erst kürzlich Gladbach Transfergerüchte die Runde machten, die Divock Origi vom FC Liverpool mit der Borussia in Verbindung brachten. Dieser könnte ein potenzieller Embolo-Nachfolger sein…