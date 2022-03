Bayer Leverkusen Transfergerüchte: Köln-Star Skhiri und Banda auf dem Zettel

Dienstag, 29.03.2022 - 10:29 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bayer Leverkusen sondiert den Transfermarkt nach Spielern für das Mittelfeldzentrum. Und offenbar wollen sich die Rheinländer beim Nachbarn bedienen. So soll der Werksklub ins Rennen um den begehrten Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln einsteigen. Nicht der einzige Name in der Bayer Leverkusen Gerüchteküche. Auch der sambische Nationalspieler Emmanuel Banda von Djurgardens IF ist scheinbar ein Thema.

Für den 1. FC Köln spielt Ellyes Skhiri eine überragende Saison und zählt bei den Domstädtern zu den absoluten Leistungsträgern. Der defensiven Mittelfeldspieler weiß mit seiner Laufstärke, Passsicherheit und Zweikampfstärke zu gefallen. Da der Vertrag von Skhiri nur noch bis 2023 datiert ist und der 26-jährige Tunesier im Sommer verständlicherweise den nächsten Karriereschritt vollziehen will, ist ein Abschied aus dem RheinEnergieStadion nach vier Jahren sehr wahrscheinlich.

Bayer Leverkusen: Kommt Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln?

Zieht es Ellyes Skhiri nun ausgerechnet zum Kölner Erzrivalen Bayer Leverkusen? Wie „Sky“ zu berichten weiß, soll Bayer 04 mit einer Verpflichtung des Sechsers liebäugeln. Für einen Bayer Leverkusen Transfer von Skhiri müsste die Werkself eine zweistelligen Millionenablöse locker machen, zumal der 45-fache Nationalspieler einen Marktwert von 13 Millionen Euro hat.

Unterm Bayer-Kreuz hätte Skhiri die Aussicht auf eine regelmäßige Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Und auch wenn die Rheinländer im Zentrum eigentlich personell gut bestückt sind, erscheinen die Bayer Leverkusen Transfergerüchte durchaus plausibel.

Als Aránguiz-Nachfolger? Bayer-Interesse an Skhiri plausibel - BVB mischt mit

Schließlich gilt es mittelfristig Nachfolger für die Routiniers Julian Baumgartlinger, dessen Vertrag im Sommer endet, und Charles Aránguiz, der nur noch bis 2023 gebunden ist, zu finden. Wenngleich den Leverkusenern mit Kerem Demirbay, Robert Andrich oder Exequiel Palacios sowie Youngster Zidan Sertdemir noch ausreichend Personal für das Mittelfeldzentrum zur Verfügung steht.

Allerdings wartet im Transferpoker um Ellyes Skhiri prominente Konkurrenz. Vor allem Borussia Dortmund wird als heißer Interessent genannt. Gemäß aktueller BVB Transfergerüchte wird Skhiri im Signal-Iduna-Park als Nachfolger für den scheidenden Axel Witsel gehandelt. Darüber hinaus soll auch Olympique Lyon mit dem gebürtigen Franzosen flirten.

Auch Bayer 04 Transfergerüchte um Emmanuel Banda

Skhiri ist allerdings nicht der einzige Mittelfeldakteur, der Bestandteil von Bayer Leverkusen Transfernews ist. Angeblich befindet sich auch Emmanuel Banda auf dem Bayer-Radar. Das will zumindest das schwedische Portal „FotbollDirekt“ erfahren haben. Der 24-Jährige kickt derzeit in der schwedischen Allsvenskan für Djurgardens IF. Beim Dritten der Vorsaison steht Banda nur noch bis Jahresende unter Vertrag.

Nach durchwachsenem erstem Jahr in Djurgardens lief es für Emmanuel Banda in der abgelaufenen Spielzeit deutlich besser. Der Linksfuß brachte es auf 25 Pflichtspiele (4 Tore), fungierte aber vornehmlich als Einwechselspieler. Auch der Marktwert des sambischen Nationalspielers, der bereits in Portugal, Belgien und Frankreich aktiv war, in Höhe von 400.000 Euro zeigt, dass Banda in Leverkusen wohl primär die Kaderbreite verstärken würde. Aber über mangelndes Interesse muss sich Emmanuel Banda nicht beschweren. Schließlich sollen auch der schwedische Meister Malmö FF und Maccabi Tel Aviv ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen haben.