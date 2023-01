Transfergerüchte: 1860 München denkt über Klingenburg & Boujellab nach

Mittwoch, 04.01.2023 - 08:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Drittligist TSV 1860 München sucht weiterhin Verstärkung für das sein Mittelfeldzentrum. Nachdem gestern bereits das 1860 München Transfergerücht um Raphael Holzhauser durch die Gazetten schwirrte, scheint man mit René Klingenburg und Nassim Boujellab gleich zwei weitere Kandidaten im Visier zu haben, über die der Klub nachdenkt.

Spannend dürften beide Personalien sein, denn Klingenburg durfte erst gar nicht mit ins Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern, welches im türkischen Belek abgehalten wird. Neben ihm ereilte auch Anas Bakhat, Muhammed Kiprit und Maximilian Hippe dasselbe Schicksal.

Klingenburg beim 1. FC Kaiserslautern aussortiert

Bereits Mitte Dezember tauchten die ersten Transfergerüchte rund um Klingenburg und dem TSV 1860 München in der Transfermarkt Gerüchteküche auf. Und erneut ist es die „Bild“, die den 29-jährigen mit den Münchener Löwen in Verbindung bringt. Der Mittelfeldspieler kam erst im Sommer 2021 zu den Roten Teufeln und darf sich jetzt einen neuen Klub suchen.

Aktuell besitzt der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis zum Sommer. Um eine geringe Ablöse zu kassieren, müsste René Klingenburg noch in diesem Winter verkauft werden. Bei einem Marktwert von rund 250.000€ dürfte diese jedoch recht moderat ausfallen.

Schnappt 1860 München bei Klingenburg zu?

Klingenburg entstamm aus der berühmten Knappenschmiede des FC Schalke 04, wechselte jedoch 2015 zu Viktoria Köln und kam nur zwei Jahre über Umwege zurück nach Gelsenkirchen, wo er für die Zweitvertretung der Knappen auflief. Über Münster, Dynamo Dresden und erneut Viktoria Köln landete der beidfüßig spielende Klingenburg dann im Januar 2021 beim 1. FC Kaiserslautern.

Nun dürfte der nächste Verein an der Reihe sein. Der Weg in die 3. Liga zum TSV 1860 München könnte eine Möglichkeit sein. Passen würde es, denn die Münchener suchen jemanden für die Mittelfeldzentrale. Klingenburg passt ins Anforderungsprofil. So verfügt der gebürtige Oberhausener doch über Erfahrung in der 2. Liga, die 1860 München gut zu Gesicht stehen würde.

Nassim Boujellab ebenfalls Kandidat bei den Blau-Weißen

René Klingenburg ist aber nur einer von aktuell drei potenziellen Kandidaten, die für diese Position infrage käme. So tauchen 1860 München Transfernews auf, wonach man auch die Fühler nach Nassim Boujellab ausgestreckt haben soll. Der Marokkaner läuft aktuell für den FC Schalke 04 auf, nachdem er Ende Dezember des vergangenen Jahres nach seiner Leihe bei HJK Helsinki zurückkehrte.

Der 23-jährige hat allerdings auch einen auslaufenden Vertrag vor der Brust, sodass bei einem aktuellen Marktwert von rund 400.000€ eine geringe Ablöse fällig wäre, die in die Veltins-Arena fließen würde. Seine Chancen, sich bei S04 durchzusetzen, sind eher gering einzustufen, sodass ein Wechsel Sinn ergeben würde.

Ehemaliger marokkanischer Nationalspieler zu 1860?

Nassim Boujellab ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, der zudem sein Können teilweise auch in der Bundesliga zeigen durfte. So kommt der ehemalige marokkanische Nationalspieler auf 30 Bundesligaeinsätze (1 Treffer) und auch in der Europa League durfte er 8 Mal für HJK Helsinki auflaufen.

Ein 1860 München Transfer wäre für den Klub ein richtiger Coup, auch wenn Boujellab in den letzten Monaten einiges an Marktwert verlor. Dieser fiel von 1,5 Millionen Euro auf ca. 400.000 Euro. Und wer weiß, vielleicht findet er in München zur alten Stärke zurück.