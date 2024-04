Transfergerüchte: Darmstadt 98 nimmt Anlauf bei 1860-Talent Ouro-Tagba

Mittwoch, 24.04.2024 - 13:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim TSV 1860 München scheint es so, als hätte man es verpasst, ein sehr hoffnungsvolles Talent zumindest noch für ein Jahr an den Klub zu binden. Mansour Ouro-Tagba wird die Münchener Löwen wohl im Sommer verlassen. Ein Umstand, der aus heutiger Sicht absolut vermeidbar gewesen wäre.

Dank einer Klausel im Vertrag des 19-jährigen Mittelstürmers, hätte er noch ein Jahr bei 1860 München verweilen müssen. Die Fehler hat man in der Hinrunde gemacht, als man das Talent zu wenig Spielzeit gab. Jetzt ist es fast zu spät, denn es hätten nur 16 Einsätze und eine gewisse Anzahl von Spielminuten benötigt, damit sich der Vertrag des Youngsters verlängert hätte.

Folgt Ouro-Tagba seinem Kollegen Lakenmacher nach Darmstadt?

Der frischgebackene Nationalspieler Togos wird den Verein nach Saisonende verlassen. Das Schlimme aus Sicht der Löwen: es gibt keinen Cent Ablöse! Das spielt natürlich anderen Klubs, die Mansour Ouro-Tagba längst auf dem Schirm haben, mächtig in die Karten. So auch dem SV Darmstadt 98. Die Lilien sollen starkes Interesse an einer Verpflichtung des 1, 90 Meter großen Mittelstürmers gezeigt haben, wie der „Merkur“ aktuell berichtet.

Es wäre der zweite Spieler, der den TSV 1860 München in Richtung der Lilien verlassen würde, denn Fynn Lakenmacher wechselt ebenfalls ablösefrei ans Böllenfalltor. Der Transfer wurde bereits als perfekt vermeldet und Ouro-Tagba könnte seinem aktuellen Mannschaftskollegen folgen.

Klubs aus dem In- und Ausland an Ouro-Tagba interessiert

Interessant ist jedoch, dass ein Transfer zu Darmstadt 98 alles andere als in trockenen Tüchern ist, denn es gibt wohl zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland, die ebenfalls ihre Fühler nach dem jungen Mittelstürmer ausgestreckt haben sollen. Vereine aus der Bundesliga und der 2. Liga sollen dran sein. Namentlich wird aus den deutschen Ligen, bis auf den SV Darmstadt 98, kein Verein genannt.

Ein Verein, dessen Name durchgesickert ist, ist Rapid Wien. Der österreichische Traditionsklub soll Mansour Ouro-Tagba auch auf dem Zettel haben. Der Rechtsfuß scheint die Qual der Wahl zu haben, auch wenn er erst in der Rückrunde immer mehr Spielanteile bei den Münchener Löwen bekam.

Rapid Wien ebenfalls mit von der Partie

So durfte er in der 3. Liga bis dato in 15 Partien mitwirken, wobei ihm auch zwei Treffer gelangen. Vergessen darf man dabei nicht, dass er in diesen Einsätzen lediglich 466 Spielminuten sammeln durfte. Man stelle sich vor, wie seine Ausbeute aussehen würde, wenn Ouro-Tagba bereits in der Hinrunde eingesetzt worden wäre.

Wie dem auch sei, die Darmstadt 98 Transfergerüchte sind durchaus berechtigt, denn Ouro-Tagba ist hochtalentiert und dürfte seinen Weg machen. Das hat man auch bei Rapid Wien registriert. Es dürfte spannend werden, wer am Ende den Zuschlag erhält.