Transfergerüchte: 1. FC Union Berlin heiß auf Vigo-Verteidiger Joseph Aidoo?

Mittwoch, 14.06.2023 - 08:58 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bekommt das Abwehrbollwerk des 1. FC Union Berlin Zuwachs? Wie es in der spanischen Transfermarkt Gerüchteküche heißt, haben die Eisernen Joseph Aidoo von Celta Vigo auf der Liste. Der ghanaische Nationalspieler ist eine feste Größe beim La Liga-Klub und soll auch in England Begehrlichkeiten wecken. Wie sind die Union Berlin Transfergerüchte, um Aidoo einzuschätzen?

In der 1. FC Union Gerüchteküche geht es weiter heiß her. Nachdem zuletzt der Name Robin Gosens hohe Wellen schlug und als potenzieller Neuzugang gehandelt wurde, sollen die Köpenicker nun einen neuen Innenverteidiger im Visier haben. Objekt der Begierde ist demnach Joseph Aidoo. Die Transfernews wurde via „Twitter“ von „CeltaNoticias“ in Umlauf gebracht.

Union-Flirt Joseph Aidoo absolute Stammkraft bei Celta Vigo

Joseph Aidoo ist bei Celta Vigo bereits seit vier Jahren eine feste Säule im Defensivverbund der Spanier, die den Abwehrmann 2019 für 8 Millionen Euro vom KRC Genk loseisten. In der jüngst abgelaufenen Saison, in der Vigo lange im Abstiegskampf mitmischte und als Tabellen-13. über die Ziellinie kam, verpasste die 27-jährige Stammkraft etwa nur drei der 38 Ligaspiele und konnte zudem bei seinen 35 Startelfeinsätzen mit drei Toren auf sich aufmerksam machen.

Vertraglich ist der elffache Nationalspieler Ghanas allerdings noch langfristig bis 2026 an Celta Vigo gebunden und die „Celestes“ werden ihren wichtigen Abwehrspieler mit einem ordentlichen Preisschild versehen. Laut „Transfermarkt.de“ beläuft sich der Marktwert von Aidoo auf 8 Millionen Euro, sodass ein Union Berlin Transfer alles andere als günstig wäre. Neben dem Bundesligisten soll es an Aidoo auch Interesse aus der Premier League geben, Klubs werden jedoch nicht genannt.

Aidoo im Gespräch! Braucht Union Berlin weiteren Innenverteidiger?

Allerdings sind diese 1. FC Union Transfergerüchte mit Vorsicht zu genießen. Hinter der Seriosität der Vigo-nahen Quelle ist zumindest ein Fragezeichen zu setzen. Und akuter Handlungsbedarf besteht in der Abwehr der Rot-Weißen auch nicht. Denn mit Robin Knoche, Diego Leite, Danilho Doekhi und Paul Jaeckel bleiben nach derzeitigem Stand die vier wichtigen Abwehrrecken an Bord.

Ob sich Union-Coach Urs Fischer mit Hinblick auf die Teilnahme an der Champions League aber zusätzliches Personal für die Defensive wünscht, kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Doch eine Stammplatzgarantie, wie Joseph Aidoo sie derzeit bei Celta Vigo genießt, hätte der Rechtsfuß angesichts der fähigen Konkurrenz im Stadion An der Alten Försterei jedenfalls nicht.

Sammy Kuffour ist Aidoos Mentor

Außerdem ist Aidoo mit einer Körpergröße von 1,84 Meter nicht sonderlich großgewachsene, wäre damit der kleinste Innenverteidiger der Eisernen. Und Europapokal-Erfahrung kann der Rechtsfuß ebenfalls nicht vorweisen, was mit Hinblick auf die Königsklasse nützlich wäre.

Joseph Aidoo dürfte jedoch einem Wechsel in die Bundesliga und zum 1. FC Union durchaus offengegenüberstehen. Zumal er vor zwei Jahren in einem „Sport1“-Interview wissen ließ, dass er ein Faible für den FC Bayern hat und deren Ex-Spieler und ghanaischer Fußballlegende Sammy Kuffour sein Mentor ist.