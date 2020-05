Transfergerüchte: Transfer zu Union Berlin? – Wellenreuther ebnet den Weg

Dienstag, 19.05.2020 - 10:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin wird man sich nach einem neuen Torwart umschauen müssen, nachdem die Vertragsverlängerung mit Rafal Gikiewicz für gescheitert erklärt wurden. Mit dem 32-jährigen Schlussmann, der mit den Eisernen den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga schaffte, wird man also nicht in die nächste Spielzeit gehen. Sein Vertreter Jakob Busk wird weiterhin Bestandteil der Mannschaft sein, denn der Vertrag des 26-jährigen wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Däne spielt nun seit 2016 für die Köpenicker und war dabei sogar Stammspieler. Nun muss er sich im Sommer auf neue Konkurrenz im Kasten der Berliner einstellen. Fakt ist, dass sich der Klub einen neuen Torwart angeln wird.

Torwartfrage bei Union Berlin noch nicht geklärt

Die Frage, um wen es sich dabei handelt ist noch nicht ganz geklärt. Es spuken einige Namen in der Transfer Gerüchteküche umher, die mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht werden. Erst kürzlich berichteten wir über das Transfergerücht um Stanislav Kritsyuk, der mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht wurde.

Mark Flekken vom SC Freiburg wird ebenso in den 1. FC Union Berlin Transfergerüchten gehandelt, wie Jeroen Zoet und Przemyslaw Tyton. Joel Drommel findet man auf der angeblichen Short List der Eisernen ebenfalls wieder. Ein weiterer Keeper, der im Stadion An der Alten Försterei gehandelt wird, soll Timon Wellenreuther sein.

Timon Wellenreuther kündigt Abschied von Willem II an

Der 24-jährige war in der Jugend beim Karlsruher SC, wechselte dann zum FC Schalke 04 in die U19 und wurde zwischenzeitlich nach Spanien an RCD Mallorca verlieren. Zurück zum FC Schalke 04 sollte er dort nur ein Jahr bleiben, eher er ablösefrei in die niederländische Eredivisie zu Willem II Tilburg wechselte.

Seit drei Jahren ist er nun in den Niederlanden und scheint endlich im Profifußball angekommen zu sein. Dennoch werden sich die Wege zwischen Willem II Tilburg und dem Ex-Schalker in diesem Sommer trennen, wie der 24-jährige via „Instagram“ nun bestätigte: „Im Sommer werden für mich drei erfolgreiche Jahre bei Willem II zu Ende gehen. Insbesondere auf den Einzug ins Cupfinale 2019 und die Qualifikation für die Europa League in dieser Spielzeit bin ich sehr stolz. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich nun den nächsten Karriereschnitt gehen möchte – wohin es mich genau ziehen wird kann ich euch noch nicht sagen“.

Schnappen sich die Eisernen den ablösefreien Wellenreuther?

Insgesamt kommt er auf 77 Einsätze, wobei er 69 Mal in der Eredivisie für Tilburg zwischen den Pfosten stand. Der Weg zurück in die Heimat wäre nun frei. Der Weg zum 1. FC Union Berlin? Fakt ist, dass die Köpenicker einen neuen Keeper suchen und die vorherrschenden Transfergerüchte um Timon Wellenreuther brachen in der Zwischenzeit nicht ab.

Für den FCU wäre ein Transfer von Wellenreuther An die Alte Försterei ein wahres Schnäppchen, da er bekanntlich ablösefrei zum Klub stoßen kann. Einzig ein kleines übliches Handgeld wäre wohl bei Vertragsunterzeichnung fällig, welches der Klub aufbringen müsste. Die Torwartfrage wird also noch nicht beantwortet werden können, aber mit Wellenreuther stünde ein interessanter Mann zur Verfügung.