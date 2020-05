Transfergerüchte: Union, Hertha, Stuttgart & Augsburg an Drommel dran

Freitag, 08.05.2020 - 17:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Torwartsuche geht beim 1. FC Union Berlin in die nächste Runde. Klar ist, dass Rafal Gikiewicz die Eisernen verlassen wird, da sein vertrag An der Alten Försterei nicht verlängert wird. Finanziell konnten sich beide Parteien nicht einigen, sodass es zu dieser Entscheidung seitens des Klubs kam. Nun kursiert ein neuer Name in der Transfermarkt Gerüchteküche, der als Nachfolger für den scheidenden Gikiewicz infrage kommen könnte.

Die Rede ist von Joel Drommel, der aktuell sein Geld in der niederländischen Eredivisie bei Twente Enschede verdient. Die Saison in den Niederlanden ist vorzeitig beendet worden und Ajax Amsterdam zum Meister erklärt. So viel zur Situation im Nachbarland!

Joel Drommel hat die Bundesliga im Visier

Damit ist auch die Saison des 23-jährigen Niederländers im Dress von Twente Enschede beendet. Das Spiel gegen Vitesse Arnheim am 26. Spieltag könnte zudem auch seine letzte Partie für seinen Klub gewesen sein, wie das Magazin „Voetbal International“ meldet.

Hintergrund der Transfergerüchte: Joel Drommel möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Seine Zukunft sieht er in der Bundesliga, wobei auch der FC Brügge am Keeper dran sein soll. Hier ist sogar die Rede von einem ernsthaften Interesse des belgischen Traditionsvereins. Drommel selbst bevorzugt jedoch das deutsche Fußball-Oberhaus.

Drommel als Nachfolger von Gikiewicz zu Union Berlin?

Angeblich soll sich bereits der 1. FC Union Berlin nach dem ehemaligen U21-Nationalspieler der Niederlande erkundigt haben. Zu haben wäre der 1,93m große Schlussmann, denn sein Klub würde ihm bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen. Zwar hat Joel Drommel noch einen Vertrag bis 2021, wobei der Klub noch eine Option für ein weiteres Jahr besitzt, aber diese würde Twente Enschede dem Vernehmen nach nicht ziehen. Demnach könnte Drommel ab der kommenden Saison Rafal Gikiewicz im Kasten der Köpenicker ersetzen!

Als Ablöse stehen angeblich zwischen 1,5 und 3 Millionen Euro im Raum. Eine moderate Summe, die auch vom 1. FC Union Berlin getragen werden könnte. Aber nicht nur die Köpenicker haben ein Auge auf den Keeper geworfen, sondern auch die Nachbarn aus Charlottenburg. So soll Hertha BSC ebenfalls an Joel Drommel interessiert sein, denn der Klub wird sich von Thomas Kraft trennen und auch Rune Jarstein steht auf der Kippe.

Hertha BSC, FC Augsburg und VfB Stuttgart pokern mit

Der Berliner Schlussmann ist nicht mehr unumstritten und soll demnach ausgetauscht werden. Drommel wäre also eine Überlegung wert. Neben Hertha BSC buhlt wohl auch der VfB Stuttgart und der FC Augsburg um den 23-jährigen, der seit 2014 bei Twente Enschede unter Vertrag steht. Es dürfte also ein spannender Sommer werden, denn sobald der Transfermarkt öffnet, geht es in Sachen Verpflichtungen heiß her.

Interessant wird zu sehen sein, wohin es Joel Drommel verschlagen wird. Hertha BSC, 1. FC Union Berlin, FC Augsburg, der angeblich an Rafal Gikiewicz dran sein soll oder der VfB Stuttgart aus der 2. Liga? Der Niederländer hat die Qual der Wahl.