Transfergerüchte: Kehrt FCN-Stürmer Felix Lohkemper zum 1. FC Magdeburg zurück?

Mittwoch, 21.12.2022 - 09:53 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bahnt sich auf dem 2. Liga Transfermarkt eine Rückholaktion an? Zumindest wird gemunkelt, dass der 1. FC Magdeburg Interesse an seinem Ex-Stürmer Felix Lohkemper hat. Der 27-Jährige steht beim Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg auf der Streichliste und könnte im Winter-Transferfenster zu den Elbstädter zurückkehren.

Verstärkung im Sturm kann der 1. FC Magdeburg für den Abstiegskampf in der 2. Liga gut gebrauchen. Die Ostdeutschen, die als Tabellenvorletzter überwintern, brachten in 17 Ligaspielen nur 20 Tore zustande. Nur drei Teams trafen seltener. Vor allem die Sturmreihe des Zweitliga-Aufsteigers leidet unter akuter Ladehemmung und mit Moritz-Broni Kwarteng (4 Treffer) führt ein offensiver Mittelfeldspieler die interne Torschützenliste des 1. FCM an.

Medien: 1. FC Magdeburg an Ex-Stürmer Lohkemper interessiert

Abhilfe und für mehr Durchschlagskraft in der Offensive könnte Felix Lohkemper sorgen. Der 27-Jährige wird gemäß aktueller 1. FC Magdeburg Transfergerüchte mit dem Traditionsklub in Verbindung gebracht. So berichtet die „Volksstimme“, dass Magdeburg Lohkemper vom 1. FC Nürnberg zurückholen will.

Schon zwischen 2017 bis 2019 ging der 1,80 Meter große Angreifer für die Blau-Weißen auf Torejagd. Lohkemper markierte für den FCM in 50 Pflichtspielen elf Tore und sechs Vorlagen und war 2018 fester Bestandteil der Aufstiegself. Kommt es im Januar nur zur Re-Union?

Lohkemper kann 1. FC Nürnberg verlassen - Rückkehr zum 1. FCM?

Befeuert wird die 1. FC Magdeburg Transfernews durch die Tatsache, dass Felix Lohkemper in den Planungen des 1. FC Nürnberg keine große Rolle spielt. Das belegen allein schon seine Einsatzzeiten der vergangenen Hinrunde. Für die Franken bestritt der flinke Mittelstürmer nur neun von möglichen 17 Partien und stand dabei lediglich 381 Minuten auf dem Platz. Eine Torbeteiligung glückte dem ehemaligen Junioren-Nationalspieler dabei nicht.

Und wie die „Bild“ kürzlich in den 1. FC Nürnberg Transfergerüchten wissen ließ, hat Bankdrücker Lohkemper genau wie Stürmerkollege Pascal Köpke die Freigabe für einen Winterwechsel erhalten. Demnach sei er schon bei anderen Vereinen angeboten worden. Vielleicht auch bei Ex-Klub Magdeburg?

Lohkemper: Nürnberg bei Verkauf für Ablöse-Zugeständnisse zu haben?

Der Club dürfte bei einem Lohkemper-Abschied und somit auch bei einem 1. FC Magdeburg Transfer in den Ablöseverhandlungen für Zugeständnisse zu haben sein. Alternativ ist auch eine Leihgeschäft Richtung MDCC-Arena in Magdeburg denkbar. Im Mai 2021 hatte Felix Lohkemper, dessen Marktwert mit 450.000 Euro beziffert wird, seinen Kontrakt beim FCN vorzeitig und langfristig verlängert. Wie lange das aktuelle Arbeitspapier datiert ist, ist jedoch ungewiss.

Die Zeit im Nürnberger Max-Morlock-Stadion verlief für Lohkemper seit seiner Ankunft im Sommer 2019 äußerst unglücklich. Der Stürmer wurde vor allem vom Verletzungspech heimgesucht und fiel u.a. wegen Hüftproblemen oder eines Knochenödems satte 582 Tage aus, in denen er über 60 Pflichtspiele verpasste. Insgesamt ist seine Ausbeute in 2,5 Jahren am Valznerweiher mit 38 Einsätzen und zehn Torbeteiligungen (4 Tore, 6 Vorlagen) alles andere als ein überzeugendes Bewerbungsschreiben. Ob sich der 1. FC Magdeburg davon abschrecken lässt oder man seinem Ex-Stürmer dennoch eine Chance einräumen wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.