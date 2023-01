Transfergerüchte: 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt an Youngster Mundle dran?

Sonntag, 01.01.2023 - 14:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Pünktlich zum 1. Januar des neues Jahres öffnet der Transfermarkt seine Pforten. Die ganz heiße Phase diesen Winters beginnt also. Wie diverse Medien berichten, wollen sich aktuell aus der Bundesliga mit dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt gleich zwei Klubs womöglich noch im Winter verstärken.

Der „Transfer-Guru“ Fabrizio Romano berichtete erst gestern auf Twitter über Romaine Mundle, der bei beiden Bundesligisten auf dem Zettel stehen soll. Ein durchaus interessantes Transfergerücht, welches durch die Transfermarkt Gerüchteküche schwirrt, denn Mundle wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

Mundle in die Bundesliga?

Der 19-jährige Flügelstürmer steht aktuell bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Allerdings läuft sein Kontrakt bei den Spurs im Sommer aus. Das Eigengewächs wartet allerdings noch auf sein Debüt bei der ersten Mannschaft. Dafür ist er in der U21 der Engländer gesetzt. Romaine Mundle wurde in der Jugend des Klubs ausgebildet und stieg über die U18 bis zur U21 auf.

In dieser Spielzeit durfte er in der Premier League 2 in allen Partien auflaufen, wobei ihm 1 Treffer und eine Torvorlage gelangen. Und auch in der UEFA Youth League, dem Pendant der Champions League, durfte Mundle mitwirken. Interessant: Die U21 von Eintracht Frankfurt war ein Gruppengegner von Tottenham Hotspur.

Eintracht Frankfurt beobachtet Mundle

In dieser Saison durfte der Rechtsfuß bereits in 22 Partien sein Können unter Beweis stellen (2 Tore / 2 Vorlagen). Die Scouts von Eintracht Frankfurt hatten also auch in der UEFA Youth League die Möglichkeit, das Talent genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei dürfte Romaine Mundle auch ihnen aufgefallen sein. Die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte, die Fabrizio Romano streut, dürften eine gewisse Seriosität besitzen. In der Vergangenheit lag der Italiener häufig richtig, wenn es um aktuelle Transfergerüchte ging.

Für einen Wechsel des Youngster spricht seine Flexibilität im Angriff, denn er kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden. Trainer Wayne Burnett verhalf Mundle zudem zu einem Einsatz als Rechtsverteidiger. Ob dies aus der Not heraus geschah, ist uns nicht bekannt. Aber die SGE soll nicht der einzige Klub sein, der Interesse am 19-jährigen Angreifer zu haben scheint.

1. FC Köln streckt Fühler aus

Neben Eintracht Frankfurt soll nämlich auch der 1. FC Köln die Fühler nach dem Tottenham-Juwel ausgestreckt haben. Die Domstädter dürften Mundle jedoch, ebenso wie Eintracht Frankfurt, zunächst für die U21 bzw. als Backup einplanen. Vor allem die Kölner befinden sich aktuell auf der Suche nach einem neuen Angreifer.

Sebastian Anderson steht kurz vor seinem Karriereende – Es droht die Sportinvalidität! Ein Ersatz für den schwedischen Stürmer wäre Mundle ohnehin nicht, allerdings wäre er einer für die Zukunft. Die Geißböcke stecken bereits in den Transferplanungen. Ob Romaine Mundle ein potenzieller Neuzugang darstellt, wird sich in den nächsten Wochen sicherlich zeigen.