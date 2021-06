Transfergerüchte: 1. FC Köln interessiert an H96-Star Linton Maina

Montag, 28.06.2021 - 08:53 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der 1. FC Köln hält Ausschau nach Verstärkung für die Flügelposition und könnte nun in der 2. Liga fündig geworden sein. Denn angeblich sind die Geißböcke heiß auf Linton Maina von Hannover 96. Der Flügelstürmer ist Stammgast in der Bundesliga Gerüchteküche, nun scheint ein Transfer denkbar. Bekommen die Kölner den hochbegabten Berliner?

Schon vor einem Jahr war Linton Maina Gegenstand mehrerer Transferspekulationen. Allen voran der VfL Wolfsburg flirtete intensiv mit dem Eigengewächs von Hannover 96, dass bei den Niedersachsen mit einem Marktwert von 3 Millionen Euro wertvollster Spieler ist. Ein Wechsel zum VW-Klub scheiterte damals am Ablösepoker. Mit einem Jahr Verspätung könnte für Maina aber der Wechsel in die Bundesliga aber wahrwerden.

1. FC Köln kann Linton Maina gut gebrauchen

Zumindest weiß der „Sportbuzzer“ von entsprechenden 1. FC Köln Transfergerüchten zu berichten. Demnach haben die Domstädter starkes Interesse am pfeilschnellen Flügelstürmer, der vornehmlich die rechte Seite beackert, aber auch andere Offensivpositionen bekleiden kann. Das Interesse des 1. FC Köln ist plausibel, braucht der Bundesligist dringend neues Personal für die offensive Außenbahn.

Denn mit Marius Wolf, der nach seiner Leihe zumindest vorerst wieder zu Borussia Dortmund zurückkehrt, geht ein Flügelstürmer sicher von Bord. Darüber hinaus ist Ismail Jakobs auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Denkbar, dass der 21-Jährige Köln den Rücken kehrt. Linton Maina wäre somit ein sinnvoller 1. FC Köln Transfer.

Verkaufsbereit: So viel Ablöse verlangt H96 für Flügelstürmer Maina

Und Hannover 96 ist einem Verkauf des 22-Jährigen offenbar nicht abgeneigt. Dem Vernehmen nach würden die Roten den jungen Deutschen mit kenianischen Wurzeln für eine Ablöse im geringen Millionenbereich die Wechselfreigabe erhalten. In Hannover ist Maina ohnehin nur noch bis 2022 vertraglich gebunden. Sollte sich der Youngster gegen eine Verlängerung entscheiden, würde 96 in einem Jahr ein ablösefreier Abgang drohen. Dieses Szenario gilt es unbedingt zu verhindern. Vor allem da Linton Maina im H96-Kader der Spieler mit dem größten Potenzial ist.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 1,73 große Rechtsfuß nicht gerade sehr beständig ist. Zudem gilt er als verletzungsanfällig. In den letzten drei Spielzeiten verpasste Maina mehr als 40 Spiele. In der abgelaufenen Saison bestritt er auch nur 18 Ligaspiele (2 Tore, 1 Vorlage), nachdem er lange Zeit von einer Knieverletzung außer Gefecht gesetzt wurde.

Linton Maina war auch im Visier von Gladbach & ManUnited

Die mangelnde Konstanz ist auch einer der Gründe dafür, dass das Interesse andere Klubs mit internationalen Ambitionen an Maina abkühlte. Schließlich machten vor einiger Zeit Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte die Runde, selbst Manchester United soll den technisch versierten Tempodribbler auf dem Zettel gehabt haben.

Für Linton Maina wäre jedoch ein Wechsel zum 1. FC Köln ein durchaus interessanter und logischer Schritt, mit dem er die nächste Sprosse der Karriereleiter erklimmen würde. Bislang hat der Offensivmann 22 Einsätze (1 Tor, 4 Vorlagen) in der Bundesliga bestritten. Denkbar, dass alsbald weitere Partien hinzukommen und die Spekulationen um einen Wechsel nach Köln in den nächsten Wochen weiter an Fahrt aufnehmen.