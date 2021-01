Transfergerüchte: Ablösefrei im Sommer - 1. FC Köln will H96-Star Genki Haraguchi

Dienstag, 26.01.2021 - 13:06 Uhr

Von: Robert Freiberg

Was läuft da zwischen dem 1. FC Köln und Genki Haraguchi? Der Spielgestalter vom Zweitligisten Hannover 96 wird in der Transfermarkt Gerüchteküche heiß bei den Rheinländern gehandelt. Der Japaner gilt in Köln als Wunschspieler für die kommende Saison und könnte ablösefrei wechseln.

Mit Stürmer Emmanuel Dennis, der auf Leihbasis vom FC Brügge kommt, hat der 1. FC Köln kürzlich die nötige Offensivverstärkung an Land gezogen. Aber auch für den Sommer werden in der Domstadt bereits Transferpläne geschmiedet. Zwar herrscht noch Ungewissheit, in welcher Liga die Kölner kommende Saison spielen. Doch sollte der abstiegsbedrohte Bundesligist die Klasse halten, hat man wohl schon einen Wunschspieler im Visier.

Bei Klassenerhalt: Genki Haraguchi ablösefrei zum 1. FC Köln?

So ist Genki Haraguchi von Hannover 96 ein begehrtes Transferziel der Geißböcke. Zumindest bringen „liga2-online.de“ und der „Express“ dieses 1. FC Köln Transfergerücht in Umlauf. Zweifelsohne stellt der 29-jährige Routinier eine interessante Personalie dar. Denn sein Vertrag in Hannover läuft Ende Juni aus. Somit könnte der offensive Mittelfeldakteur zum Nulltarif nach Köln wechseln. Voraussetzung, der FC bleibt der Bundesliga erhalten.

Eine Vertragsverlängerung bei Hannover 96, die in der 2. Liga derzeit Rang sechs belegen, ist zwar nicht gänzlich auszuschließen. Zumal die Roten ihren Lenker und Denker unbedingt halten wollen. Doch wenn H96 den anvisierten Aufstieg nicht schafft und die sechs Punkte Rückstand bis zum Relegationsplatz nicht aufholen, ist ein Haraguchi-Abschied kaum zu vermeiden. Schließlich hat Rechtsfuß klare Ambitionen, wieder erstklassig zu spielen.

Horst Heldt und Haraguchi mit gemeinsamer Vergangenheit

Befeuert werden die Bundesliga Transfergerüchte um Genki Haraguchi und dem 1. FC Köln durch die Personalie Horst Heldt. Denn es war der Sportboss der Kölner, der Haraguchi im Sommer 2018 zu Hannover 96 holte.

Am Maschsee blühte der Offensivakteur zuletzt ordentlich auf und konnte erfolgreich Werbung in eigener Sache machen. Drei Tore glückten Haraguchi in den zurückliegenden beiden Spielen. Insgesamt verbuchte der torgefährliche Routinier in 17 Ligaspielen neun Scorerpunkte (4 Tore, 5 Vorlagen). Durchaus starke Werte, die aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Leistungen von Haraguchi wie die des gesamten H96-Teams in dieser Saison sehr schwankend verliefen.

Haraguchi heiß begehrt: Italien oder Spanien als weitere Optionen

Ein 1. FC Köln Transfer von Genki Haraguchi ist durchaus denkbar. Allen voran, wenn die Kölner in der Bundesliga bleiben und Hannover 96 den Aufstieg verpasst. Für den Japaner wäre Köln die vierte Station in Deutschland, wo er seit 2014 kickt und zuvor auch schon bei Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf aktiv war.

Doch es ist auch denkbar, dass Haraguchi kommende Saison weder beim 1. FC Köln noch bei Hannover 96 die Fäden im Mittelfeld zieht. Denn in der Transfer Gerüchteküche heißt es, dass es zahlreiche Interessenten gibt. So klopften im Winter bereits Mannschaften aus Italien und Spanien bei Haraguchi an. Somit ist auch Abschied aus Deutschland im Sommer ein realistisches Szenario.