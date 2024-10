Transfergerüchte: Hertha BSC an Hannovers Neumann interessiert?

Dienstag, 15.10.2024 - 13:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Hauptstadtclub Hertha BSC plant man den Kader der neuen Saison. Dabei sollen die Verantwortlichen vor allem die Defensive im Blick haben. Kein Wunder, denn mit der bisher dargebotenen Leistung ist man alles andere als rundum zufrieden. 14 Gegentore musste das Team von Trainer Cristian Fiél bisher schlucken.

Zudem stehen die Berliner nur fünf Punkte über dem Strich. Für die kommende Spielzeit soll sich nach Angaben der „Bild“ etwas verändern und das kann sich auch auf die Zukunft von Toni Leistner auswirken. Der Verteidiger zählt mit seinen 34 Jahren nicht mehr zu den Jüngsten und muss um seine Einsatzminuten bangen. Aktuell fällt Leistner aufgrund einer Muskelverletzung aus und steht somit nicht zur Verfügung.

Ersetzt Phil Neumann etwa Leistner?

Der Vertag des Innenverteidigers läuft im nächsten Sommer aus und ob dieser verlängert wird, ist derzeit unklar. Ersatz muss also her und dabei sollen sich die Blicke der Hertha-Bosse in Richtung Hannover 96 bewegen. Das Objekt der Begierde soll laut dem besagten Boulevardblatt auch schon ausfindig gemacht worden sein: Phil Neumann!

Auch sein Kontrakt läuft im Sommer aus und dann wäre er ablösefrei zu haben. Bei Hannover 96 hofft man derweil, das Arbeitspapier verlängern zu können. Doch noch ist nichts in trockenen Tüchern. Schon im vergangenen Transferfenster gab es wohl Interesse von Birmingham City. Eigentlich möchte der 27-jährige im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen.

Neumann liebäugelt mit Bundesliga

Um sich seinen Traum vom Fußball-Oberhaus zu erfüllen, müsste Neumann im Sommer den Verein verlassen. Fraglich ist jedoch, ob er sein Ziel zwingend mit Hertha BSC erreichen kann, denn der Klub liegt aktuell auf Platz 9 der 2. Liga und hat einen Rückstand von 5 Punkten aufzuholen, um überhaupt vom Aufstieg reden zu können.

Phil Neumann gehört bei Hannover 96 zu den Leistungsträgern und als Boss der Verteidigung stand er in allen 8 Partien und auch im DFB-Pokal jede Minute auf dem Platz. Erste zaghafte Gespräche über eine Vertragsverlängerung standen bereits an, doch Neumanns Tendenz geht Richtung Abschied.

Hertha BSC denkt an H96-Abwehrboss

Die Hertha-Verantwortlichen sollen sich hingegen bereits bei Neumann erkundigt haben, wie seine Zukunftsplanung aussehen könnte. Mehr als ein vorsichtiges Abtasten ist jedoch nicht erfolgt. Ein Hertha BSC Transfer des Verteidigers dürfte sich jedoch als schwierig erweisen, denn neben Birmingham City soll es noch weitere potenzielle Abnehmer für Neumann geben.

Für den Abwehrspieler wäre es zudem wohl auch eines der letzten Möglichkeiten, um in die Erstklassigkeit zu wechseln. Daher dürfte der Rechtsfuß, der nicht nur in der Abwehrzentrale zum Einsatz kommen kann, sondern auch hinten rechts Platz fände, die Entwicklung bei Hertha BSC genau beobachten.