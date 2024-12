Transfergerüchte: Lars Gindorf von Hannover 96 zu Darmstadt 98?

Freitag, 06.12.2024 - 14:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Freude war groß als Lars Gindorf den Sprung von der Zweitvertretung von Hannover 96 zu den Profis schaffte. Den Durchbruch hat er allerdings bisher nicht meistern können und mit seiner Situation scheint der 23-jährige auch nicht zufrieden zu sein. Interessant dürfte sein, wie es mit seiner näheren Zukunft weitergeht.

Mit Hinblick auf die kommende Transferphase, die in wenigen Wochen beginnt, scheint es mit dem SV Darmstadt 98 zumindest einen Interessenten zu geben, der seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstreckt. Das will zumindest die „Neue Presse“ herausgefunden haben. Demnach sollen sich die Lilien eingehend mit Gindorf beschäftigen.

Gindorf nach starkem Debüt nur noch Ersatz

Lars Gindorf seht seit April bei den Profis von Hannover 96 unter Vertrag. Doch in der 2. Liga reichte es bis dato lediglich für 82 Spielminuten. Zu wenig für das einstige 96-Talent. Zuletzt durfte der offensive Mittelfeldspieler beim letzten Heimspiel ausgerechnet gegen Darmstadt 98 für 12 Minuten ran. Beim letzten Auftritt auswärts gegen den 1. FC Köln schmorte Gindorf über 90 Minuten auf der Bank.

Eigentlich etwas unverständlich, denn in der vergangenen Saison kam er in der Regionalliga Nord zu 22 Einsätzen, in denen ihm satte 21 Treffer und 5 Torvorlagen gelangen. Und auch im Unterhaus der Bundesliga durfte der torgefährliche Mittelfeldspieler in 10 Partien sein Können unter Beweis stellen (2 Tore / 1 Vorlage).

Gindorf per Leihe zu Darmstadt 98?

Es macht den Anschein, als bekäme Gindorf nicht mehr das Vertrauen, welches ihm in der vergangenen Spielzeit zuteilwurde. Meist reicht es lediglich für ein paar Kurzeinsätze. In der ersten Runde des DFB-Pokals stand er immerhin in der Startelf und durfte 64 Minuten mitwirken. Die Partie gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld ging indes mit 0:2 verloren.

Die Zeichen stehen auf Trennung und beim SV Darmstadt 98 könnte er zumindest leihweise bis zum Saisonende unterkommen. Der gebürtige Saarländer könnte bei den Lilien auf beiden Positionen im offensiven Mittelfeld agieren. Jedoch müsste er sich mit Kilian Corredor und Philipp Förster um einen der Plätze streiten.

Lässt Hannover 96 Gindorf ziehen?

Unklar ist jedoch, ob die Verantwortlichen von Hannover 96 den 23-jährigen im Winter abgeben würden. Ebenso ist die Frage einer möglichen Ablösesumme nicht geklärt. Bei Hannover 96 besitzt Lars Gindorf allerdings auch noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Diesen Kontrakt hatte der Rechtsfuß im Frühjahr unterschrieben als die Hoffnung auf seinen endgültigen Durchbruch bei den Niedersachsen greifbar nahe war. Doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet und der junge Mittelfeldspieler sehnt sich nach Einsatzzeiten, die er womöglich bei Darmstadt 98 erhalten könnte.