Transfergerüchte: Holt 1. FC Kaiserslautern Keanan Bennetts? Trio mischt mit

Dienstag, 04.07.2023 - 10:11 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Kaiserslautern hält weiter Ausschau nach Offensivverstärkung. Nun soll es Keanan Bennetts den Roten Teufeln angetan haben. Der Ex-Darmstädter ist vereinslos und damit ablösefrei zu haben. Doch Bennetts ist in der Transfermarkt Gerüchteküche der 2. Liga äußerst begehrt. Hannover 96, Eintracht Braunschweig und der SV Wehen Wiesbaden haben den Flügelstürmer ebenfalls im Visier.

Noch mindestens zwei Neue will der 1. FC Kaiserslautern in diesem Transfer-Sommer holen, nachdem die Pfälzer mit Tobias Raschl, Jan Elvedi und Tymoteusz Puchacz bislang drei Neuverpflichtungen begrüßen konnten. Gesucht wird dabei ein weiterer Angreifer. „Wir wollen eine Konkurrenz-Situation für Terrence Boyd schaffen“, gab Trainer Dirk Schuster unlängst via „Bild“ Einblick in FCK-Transferpläne. Kommt Keanan Bennetts als Boyd-Konkurrenz nach Lautern?

Ablösefrei zu haben: 1. FCK an Ex-Darmstädter Keanan Bennetts dran

Geht es nach den Informationen von „Florian Plettenberg, ist Keanan Bennetts beim 1. FC Kaiserslautern ein Thema. Diese 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte streute der „Sky“-Reporter über Twitter. Nachdem der Vertrag des 24-Jährigen bei Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 nicht verlängert wurde, ist der Engländer zum Nulltarif zu haben. Der Marktwert von Bennetts beläuft sich aktuell auf 500.000 Euro.

Der Flügelstürmer war erst im vergangenen Oktober nach Darmstadt gewechselt, nachdem er zuvor vier Monate ohne Verein dastand. Doch bei den Lilien konnte der Linksfuß nicht überzeugen. Zwar hat Bennetts 15 Zweitliga-Einsätze für den SVD in den Büchern stehen. Wurde dabei allerdings immer nur eingewechselt und kommt auf eine überschaubare Gesamtspielzeit von 236 Minuten. Eine Torbeteiligung kann der Lautern-Flirt nicht vorweisen.

Keanan Bennetts: Was gegen einen Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern spricht

Ein großes finanzielles Risiko für der 1. FCK mit Keanan Bennetts zumindest nicht eingehen. Und mit 24 Jahren hat der ehemalige U19-Nationalspieler Englands noch ausreichend Entwicklungspotenzial. Bennetts, den Borussia Mönchengladbach 2018 für 2,25 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Deutschland lotste, gilt als schneller und dribbelstarker Flügelstürmer.

Dennoch ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sich die 1. FCK Transfergerüchte um Bennetts erhärten. Zumindest nicht für die Rolle als Boyd-Backup. Denn anders als der wuchtige Mittelstürmer der Roten Teufel, ist Bennets auf der linken Außenbahn zu Hause. Und im FCK-Kader tummeln sich bereits sechs Spieler für die offensive Außenhahn, was ebenfalls gegen ein Engagement von Bennetts im Fritz-Walter-Stadion spricht.

Auch Braunschweig, Hannover & Wiesbaden baggern an Bennetts

Dass der 1. FC Kaiserslautern aber trotzdem bei Schnäppchen Keanan Bennetts in die Vollen geht, ist nicht auszuschließen. Jedoch müssen sich die Roten Teufel gegen reichlich Konkurrenz durchsetzen. Denn laut Plettenberg bekunden auch die FCK-Zweitliga-Rivalen Eintracht Braunschweig, Hannover 96 sowie Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden Interesse am ablösefreien Flügelstürmer.

Weiter heißt es in der 2. Liga Transfernews, dass im Poker um Keanan Bennetts, bald mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Wer das Rennen macht, ist offen. Fakt aber ist, dass sowohl Braunschweig, Hannover und Wiesbaden einen weitaus größeren Personalbedarf an Flügelstürmern haben als Lautern und Bennetts bei diesem Zweitliga-Trio somit größere Chancen auf einen Stammplatz zuzuschreiben sind.