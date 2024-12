Transfergerüchte: Florian Flick auf dem Zettel des 1. FC Kaiserslautern?

Donnerstag, 05.12.2024 - 14:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

In wenigen Wochen öffnet der Winter-Transfermarkt seine Pforten und beim 1. FC Kaiserslautern schaut man ganz genau hin, wie das Portal „südwest24.de“ zu berichten weiß. Dem Anschein nach wirft der Zweitligist einen Blick auf Florian Flick, der beim 1. FC Nürnberg unzufrieden ist. Seinen Stammplatz hat der 24-jährige unter Trainer Miroslav Klose mittlerweile verloren.

An den ersten sechs Spieltagen sah die Sache noch ganz anders aus, denn Flick galt auf der Sechser-Position als gesetzt. Seitdem sammelte er nur noch 11 Spielminuten in der 2. Liga. Jens Castrop und Caspar Jander haben ihn den Rang abgelaufen und so entwickelte sich Flick zum Reservisten beim Club.

FCK schon einmal an Flick interessiert gewesen

Nun könnten sich die Wege zwischen Florian Flick und dem 1. FC Nürnberg trennen. Erst im Sommer 2023 wechselte der Mittelfeldspieler nach einer vorherigen Leihe endgültig für rund 450.000 Euro vom FC Schalke 04 zu seinem aktuellen Klub. Interesse gibt es vonseiten des 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer sollen bereits in der Vergangenheit ihre Fühler nach Flick ausgestreckt haben.

Bekanntlich kam dieser Wechsel nicht zustande, was nun beim zweiten Anlauf gar nicht so unrealistisch erscheint. Und auch beim 1. FC Nürnberg scheint man nicht abgeneigt zu sein, den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler abzugeben. Dort besitzt Flick allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, sodass in jedem Fall eine Ablöse fällig wäre.

Weitere Klubs denken an Flick

Unter Miroslav Klose hat Florian Flick kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze in der Startelf. Ein Transfer in diesem Winter scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Bei einem Marktwert von aktuell 1,5 Millionen Euro dürfte auch eine etwaige Ablöse im Bereich des Möglichen zu sein, die die Pfälzer stemmen könnten.

Die FCN-Bosse sollen auch in puncto Ablöseforderung durchaus gesprächsbereit sein, wie es in dem besagten Bericht heißt. Neben den 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchten meldet der Bezahlsender „Sky“, dass auch weitere Klubs aus Deutschland und dem Ausland ihre Fühler nach dem Sechser ausstrecken. Namen werden jedoch nicht genannt.

Transfer im Winter möglich

Flick wäre aus Sicht des 1. FC Kaiserslautern durchaus ein interessanter Name, da er nicht nur auf der Sechs agieren kann. So kann er auch im zentralen Mittelfeld, aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Mit seiner Polyvalenz wäre der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Mannheimer eine Alternative für die Kaderbreite.

Unklar ist jedoch, ob sich Florian Flick ein Engagement im Fritz-Walter-Stadion vorstellen kann. Sollten die FCK-Verantwortlichen jedoch einen genauen Plan mit Florian Flick haben, der ihm Einsatzzeiten garantieren würde, so könnte ein Wechsel noch in diesem Winter realistisch sein.