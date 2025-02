Transfergerüchte: Ragnar Ache bei Kaiserslautern vor dem Abflug?

Montag, 03.02.2025 - 12:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am Deadline Day geht es auf dem Transfermarkt heiß her. So auch beim 1. FC Kaiserslautern, der mit hoher Wahrscheinlichkeit heute noch heute für einen neuen Vereinsrekord sorgen könnte. Dabei geht es um Ragnar Ache, der eigentlich die Lebensversicherung der Roten Teufel ist. Der Mittelstürmer soll nach Angaben von Transfer-Experte Fabrizio Romano nach Italien wechseln. Der Stürmer sitzt quasi schon auf gepackten Koffern und will unbedingt wechseln.

Dabei könnten sich die Ereignisse überschlagen, denn aus der Serie A soll Como 1907 ganz heiß auf Ache sein. Ein erstes Angebot sei bereits eingegangen, wie auch die Boulevardzeitung „Bild“ berichtet. Demnach bieten die Italiener rund 8 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro Bonus an.

Como bietet wohl 10 Mio.€ für Ache

FCK-Boss Thomas Hengen verlangt allerdings mindestens 10 Millionen Euro Ablöse auf einem Schlag. Zunächst wollte Como nicht auf diese Forderung eingehen, doch wie Fabrizio Romano nun auf X (ehemals Twitter) verkündet, kommt man dem Wunsch nach. Ragnar Ache würde damit Miroslav Klose als teuersten Abgang (5 Millionen Euro) ablösen.

Schon beim 2:1-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern gegen Preußen Münster wurde Ache erst in der Schlussviertelstunde eingewechselt. Wollte man ihn bewusst schonen und keinem Verletzungsrisiko aussetzen? Gut möglich, denn tags zuvor sickerten die ersten 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte durch, wonach der Goalgetter die Pfälzer in letzter Sekunde noch verlassen könnte.

Transfermarkt schließt heute

Genau dieses Szenario könnte nun eintreffen, denn der 26-jährige drängt selbst auch auf einen Wechsel nach Italien. Laut der „Bild“ und Fabrizio Romano soll Ragnar Ache beim Tabellen-15. der Serie A einen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschreiben. Sollte Ache den Klub in letzter Sekunde am Deadline Day tatsächlich verlassen, müsste man sich beim FCK ganz schnell nach einem passenden Ersatz umschauen.

Die Zeit drängt, denn der Transfermarkt schließt heute um 20 Uhr und danach gäbe es für die Roten Teufel keine Möglichkeit mehr, einen adäquaten Ersatz für Ache zu verpflichten. Die nächste Möglichkeit bestünde erst wieder im Sommer.

1. FC Kaiserslautern benötigt Ersatz für Ache

Dieser Umstand könnte nochmal spannend werden, denn einen passenden Nachfolger für den Ache zu finden, dürfte sich recht schwer erweisen. Mit 10 Toren aus 16 Spielen in der 2. Liga steht der gebürtige Frankfurter auf Platz 6 der aktuellen Torjägerliste. Ihn zu ersetzen dürfte eine Herausforderung für Thomas Hengen darstellen.

Bis heute Abend hätte man also noch Zeit, um zu handeln. Gut möglich, dass die FCK-Verantwortlichen bereits einen Ersatz im Sinn haben, denn schließlich wurde Ragnar Ache schon seit dem vergangenen Sommer mit diversen Klubs in Verbindung gebracht. Zuletzt kursierten auch Union Berlin Transfergerüchte, wobei die Eisernen mit ihrer Anfrage abblitzten.