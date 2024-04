Transfergerüchte: 1. FC Heidenheim mischt im Scienza-Poker mit

Montag, 15.04.2024 - 15:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SSV Ulm spielt in der 3. Liga eine absolute Fabelsaison und steht zugleich mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz an der Tabellenspitze. Einer, der einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Ulmer hat, ist Léo Scienza. Der Angreifer ist beim 3.-Liga-Spitzenreiter der beste Torschützen und Vorlagengeber zugleich und sehr begehrt.

Wie der Bezahlsender „Sky“ aktuell berichtet, schwirren mittlerweile auch 1. FC Heidenheim Transfergerüchte in der Transfermarkt Gerüchteküche umher. So soll der Bundesligaaufsteiger seine Fühler nach dem 25-jährigen ausgestreckt haben. Ein Wechsel im Sommer könnte durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

Léo Scienza für 500.000€ zu haben

Wie der Sender berichtet, soll man beim 1. FC Heidenheim am Brasilianer durchaus interessiert sein. Der Flügelstürmer wäre wohl zudem zum Schnäppchenpreis zu haben, denn in seinem Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500.000 Euro verankert sein. Bei einem aktuellen Marktwert von rund 450.000 Euro, würde diese Ablöse marktwertgerecht sein, wenn man bedenkt, dass Léo Scienza noch bis zum Sommer 2025 an die Ulmer Spatzen gebunden ist.

Erst vor knapp einem Jahr wechselte der Flügelstürmer ablösefrei vom 1. FC Magdeburg nach Ulm und konnte sich zugleich ohne großen Anlaufschwierigkeiten als Leistungsträger festspielen. In der laufenden Saison kommt Scienza auf 29 Einsätze in der 3. Liga, in denen ihm 8 Treffer und satte 11 Torvorlagen gelangen. Werte, die nicht nur den 1. FC Heidenheim beeindrucken.

Nürnberg, Schalke & Co ebenfalls interessiert

Wie Sport-90 bereits kürzlich berichtete, gibt es noch weitere Klubs, die am Angreifer Interesse zeigen sollen. Vor allem tauchten bereits 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte rund um diese Personalie auf. Und auch der 1. FC Nürnberg, Schalke 04, der Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf sollen ein Auge auf Léo Scienza geworfen haben.

Beim 1. FC Heidenheim könnte Scienza allerdings in der Bundesliga spielen und somit den nächsten Karriereschritt wagen. Der 1,75 Meter große Angreifer konnte zuletzt seinen Marktwert von 300.000 Euro auf 450.000 Euro steigern, was bei seinen gebotenen Leistungen keine große Überraschung darstellen dürfte.

Verliert SSV Ulm seinen Top-Scorer?

Léo Scienza hat also die Qual der Wahl, denn neben den genannten Klubs gibt es noch weitere Vereine, die sich einen Transfer des 25-jährigen vorstellen könnten. Zum einen der TSV 1860 München und zum anderen wird auch der SV Sandhausen als möglicher Abnehmer genannt. Beide Vereine dürften jedoch nur Außenseiterchancen aufweisen.

Der SSV Ulm muss sich wohl mit dem Gedanken des Abschieds von Léo Scienza anfreunden, wobei zwischen den Heidenheimern und dem Spieler selbst noch keine konkreten Gespräche stattfanden. Der Brasilianer dürfte kaum zu halten sein, wenn die Bundesliga lockt. Unter FCH-Trainer Frank Schmidt könnte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen. Es dürfte spannend werden, wie sich der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Stürmer bei seiner Zukunftsfrage entscheiden wird.