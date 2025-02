Transfergerüchte: Union Berlin hat Heidenheims Traoré auf dem Zettel

Mittwoch, 19.02.2025 - 13:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch wenn der Transfermarkt bereits seit Anfang des Monats geschlossen ist, so schaut man sich beim 1. FC Union Berlin selbstverständlich weiterhin nach potenziellen Verstärkungen um. Wie die Boulevardzeitung „Bild“ berichtet, haben die FCU-Scouts wohl weiterhin einen Verteidiger auf dem Zettel, der bei einem Konkurrenten um den Klassenerhalt unter Vertrag steht. Die Rede ist von Omar Traoré.

Der 27-jährige sorgt beim 1. FC Heidenheim mit seinen Leistungen immer wieder für Schlagzeilen. Unlängst sollen neben den Eisernen auch weitere potenzielle Abnehmer ihr Interesse am Rechtsverteidiger bekundet haben. Die Köpenicker waren angeblich auch schon im Sommer als auch vor ein paar Wochen an Traoré interessiert, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Traoré verzehnfacht seinen Marktwert

Seit seinem Wechsel im Sommer 2023 vom VfL Osnabrück zeigt die Leistungskurve von Omar Traoré stetig nach oben. Dies spiegelt sich auch in seinem Marktwert wider. Bei seiner ablösefreien Verpflichtung wurde der Marktwert des gebürtigen Togolesen mit 400.000 Euro beziffert. Mittlerweile ist er das Zehnfache wert.

Mit rund 4 Millionen Euro Marktwert gehört Traoré zu den wertvollsten Spielern im Team von Trainer Frank Schmidt. Lediglich Jan Schöppner (4,5 Mio.€), Marvin Pieringer (5,5 Mio.€) und der ausgeliehene Paul Wanner (18 Mio.€) weisen einen höheren Wert auf. Beim 1. FC Heidenheim schaffte es der 1,87 Meter große Verteidiger auf Anhieb zum Stammspieler. Und auch in dieser Saison ist er als Rechtsverteidiger aus der ersten Elf nicht wegzudenken.

Unter Schmidt ist Traoré gesetzt

Trotz der prekären sportlichen Situation, ragt Omar Traoré bei den Heidenheimern heraus. So durfte er in der Bundesliga 19x von Beginn an ran. Und auch in der Europa Conference League gehört er in aller Regel zur Startelf. Wettbewerbsübergreifend absolvierte Traoré in dieser Spielzeit bereits 29 Partien (2 Vorlagen).

Beim 1. FC Union Berlin herrscht durchaus Bedarf für hinten rechts. Josip Juranovic und Christopher Trimmel sind die einzigen nominellen Rechtsverteidiger im Kader von Trainer Steffen Baumgart. Juranovic kämpfte sich erst nach diversen Verletzungen und deren Ausfallzeiten in die Stammelf zurück und wie es mit Kapitän Christopher Trimmel nach 350 Partien für die Eisernen weitergeht, ist unklar, denn sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Als Ersatz für Trimmel im Sinn?

Ersatz müsste auf jeden Fall her, denn es ist abzusehen, dass Trimmel nicht ewig in Köpenick auf dem Platz stehen wird. Mit Omar Traoré hätte man also einen passenden Ersatz für die Vereins-Ikone. Fraglich ist nur, wie die Chancen der Berliner auf eine Verpflichtung des Verteidigers stehen, denn im Winter soll der FC Valencia, RCD Mallorca und aus der italienischen Serie A Lazio Rom Interesse am Defensivspieler gezeigt haben.

Wie es mit Traoré beim 1. FC Heidenheim weitergeht, ist ebenfalls unklar. Der Spieler möchte wohl den Saisonverlauf abwarten und sich dann über seine Zukunft eingehend Gedanken machen wollen. Klar ist auch, dass auf jeden Fall eine Ablöse ins Spiel kommt, denn sein Arbeitspapier läuft noch bis zum Sommer 2026.