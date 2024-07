Transfergerüchte: Danilho Doekhi & Puchacz vor Abschied bei Union Berlin?

Freitag, 12.07.2024 - 10:36 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin steht abermals ein Kaderumbruch bevor. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu einer hohen Spielerfluktuation, woran sich der Anhang der Eisernen bereits gewöhnt haben dürfte. Vor allem Leistungsträger werden immer wieder aus dem beschaulichen Köpenick weggelockt.

Dieses Schicksal könnte nun auch in Bezug auf Danilho Doekhi zutreffen, denn der Niederländer mit surinamischen Wurzeln gehört zum Tafelsilber der Berliner. Geht es nach den Informationen der „BILD“, soll der Abwehrspieler starkes Interesse aus Frankreich signalisiert bekommen haben. Bei einem Jahr Restvertragslaufzeit könnten sich die Wege zwischen dem FC Union und Doekhi nun trennen.

OGC Nizza streckt Fühler nach Doekhi aus

Schenkt man den aktuellen Union Berlin Transfergerüchten Glauben, so soll OGC Nizza mehr als nur ein Auge auf den 26-jährigen geworfen haben. Der Klub aus der französischen Ligue 1 soll dem Vernehmen nach ein erstes Angebot vorbereiten, um die 1,90 Meter große Kante aus dem Stadion An der Alten Försterei zu lotsen.

Noch ist allerdings keine Offerte auf dem Tisch von Union-Präsident Dirk Zingler gelandet. Es scheint jedoch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis diese erfolgt. Danilho Doekhi wechselte vor 2 Jahren ablösefrei von Vitesse Arnheim zum 1. FC Union Berlin und avancierte dabei mittlerweile zum wertvollsten Profi im Kader des Klubs. Sein Marktwert: 17 Millionen Euro.

Union Berlin wirkt satter Geldregen - Lazio Rom ebenfalls dran

Zum Vergleich: bei seinem Wechsel nach Berlin betrug sein Marktwert noch 4 Millionen Euro. Den Eisernen winkt ein sattes Transferplus, sofern man den Innenverteidiger verkaufen sollte. Denkbar wäre ein Verkauf, denn der Vertrag des Abwehrmannes ist nur noch ein Jahr gültig. Bedeutet auch, um ordentlich Kasse machen zu können, müsste der Verein ihn in diesem Sommer verkaufen.

Spätestens im Winter müsste man handeln, wenn man auf eine Ablöse abzielt, sonst wäre Doekhi in einem Jahr ablösefrei auf dem Transfermarkt zu haben. Dieses Szenario müssen und wollen die FCU-Verantwortlichen strikt abwenden. Mindestens 10 Millionen Euro dürfte der Bundesligist am Ende erwarten können. Neben OGC Nizza zeigte aus der italienischen Serie A kürzlich auch Lazio Rom Interesse am Verteidiger. Möglich wäre auch eine Vertragsverlängerung bei den Berlinern. Hier ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen.

1. FC Heidenheim an Puchacz interessiert?

Wie es mit einer anderen Personalie weitergeht, ist derzeit auch etwas unklar. Die Rede ist von Tymoteusz Puchacz. Der 25-jährige Linksverteidiger war in der vergangenen Saison in die 2. Liga an den 1. FC Kaiserslautern verliehen und steht nun erneut bei den Berlinern auf der Matte. Wie Tomasz Wodarczyk (Chefredakteur) von Meczyki.pl berichtet, könnte er als Ersatz für Jan-Niklas Beste zum 1. FC Heidenheim wechseln. Ein richtiger 1:1-Ersatz wäre Puchacz allerdings nicht.

Der Pole wäre jedoch nicht nur für hinten Links eine Option, sondern kann auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden. Puchacz besitzt bei Union Berlin noch einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2025. Klar ist, dass eine Ablöse fällig werden würde. Bei einem Marktwert von 2 Millionen Euro, dürfte diese überschaubar ausfallen, sollten sich die 1. FC Heidenheim Transfergerüchte am Ende bewahrheiten.