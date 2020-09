Transfergerüchte: Wilde Spekulationen um Cillessen und Bayer Leverkusen

Freitag, 04.09.2020 - 14:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aktuelle spanische Transfergerüchte schließen den Bundesligaklub Bayer 04 Leverkusen heute mit ein, welche „GOLSMEDIA“ und auch „Superdeporte“ aus Spanien in den Umlauf bringen. Demnach habe man aufseiten des Werksklub wohl ein Auge auf Jasper Cillessen geworfen, der aktuell beim FC Valencia unter Vertrag steht.

Der spanische Traditionsklub ist mit den bisher gezeigten Leistungen seines Schlussmanns nicht zufrieden. Erst vor einem Jahr wechselte der Niederländer für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona zum Ligakonkurrenten nach Valencia. Trennen sich nun schon wieder die Wege der beiden Parteien?

Cillessen nach einem Jahr weg aus Valencia?

Der 31-jährige Niederländer wurde mit großen Hoffnungen zum FC Valencia gelotst. Allerdings fand er nicht so recht in die Spur, was auch mit einer Waden- und Hüftverletzung zusammenhängen dürfte. Aufgrund der beiden Verletzungen verpasste er einige Partien in der spanischen La Liga.

So kommt Cillessen auf 24 Einsätze in der Liga und auf sechs weitere Partien in der Champions League. Zum Ende der abgelaufenen Spielzeit saß er zumeist auf der Bank. Einzig am vorletzten Spieltag durfte der 1,87 Meter große Torhüter noch einmal zwischen den Pfosten seines Klubs stehen.

FC Valencia sucht Alternative für Cillessen

Sein Ersatzmann Jaume Doménech hat dem Niederländer den Rang abgelaufen. Beim FC Valencia hofft man nun auf einen Verkauf des 54-fachen Nationalspielers. Jasper Cillessen und Valencia – ein absolutes Missverständnis. Der spanische Klub sucht bereits nach einem Nachfolger für den Keeper, der in Valencia keine Zukunft mehr haben dürfte.

Die Transfermarkt Gerüchteküche berichtet aktuell über das Interesse von Bayer 04 Leverkusen. Demnach sollen die Verantwortlichen des Klubs über einen Transfer des 31-jährigen nachdenken. Aktuell besitzt Cillessen noch einen Vertrag bis 2023, während sein Marktwert auf rund 12 Millionen Euro taxiert wird.

Wildes Gerücht um Bayer Leverkusen

Ob es sich dabei um ein reines Namedropping handelt, kann aktuell nicht vorhergesagt werden. Bayer Leverkusen ist jedoch mit Stammkeeper Lukas Hradecky bestens aufgestellt. Der 30-jährige Finne mit tschechischen Wurzeln dürfte zudem nur schwer aus dem Kasten der Leverkusener zu verdrängen sein.

Sollte Bayer Leverkusen jedoch tatsächlich Interesse an einem Transfer von Jasper Cillessen haben, dann dürfte dieser nicht unbedingt günstig zu haben sein. Fraglich ist jedoch, ob man überhaupt Bedarf auf dieser Position sieht oder nur einen weiteren starken Keeper als Backup auf die Bank setzen würde.

Spur führt nach England – FC Everton interessiert?

Die Transfergerüchte um Jasper Cillessen reichen sogar bis nach England. Aus der englischen Premier League wird aktuell auch FC Everton mit dem Torwart in Verbindung gebracht. Wohl eher dürften die Bayer 04 Leverkusen Transfergerüchte um Cillessen als sehr unrealistisch einzustufen sein, denn die Leverkusener sind auf der Torhüterposition bestens besetzt.

Unklar ist auch, wie hoch die mögliche Ablösesumme für Cillessen ausfiele, denn das geht aus den Medienberichten nicht hervor. Ein Wechsel in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen kann fast schon ausgeschlossen werden.