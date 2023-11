Transfergerüchte: Rapid-Stürmer Marco Grüll zu Werder Bremen? Auch Mainz interessiert

Freitag, 24.11.2023 - 09:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SV Werder Bremen ist auf der Suche nach Offensiv-Verstärkung wohl in Österreich fündig geworden. Marco Grüll von Rapid Wien hat es den Grün-Weißen angetan. Der Stürmer ist nach der Saison ablösefrei zu haben, wobei auch ein Wechsel im Winter im Raum steht. Mit dem 1. FSV Mainz 05 hat jedoch noch ein weiterer Bundesligist Grüll im Visier.

Bekommt die Ösi-Fraktion bei Werder Bremen Zuwachs? Neben Marco Friedl und Romano Schmid könnte mit Marco Grüll der nächste Österreicher an der Weser aufschlagen. Denn wie die „Deichstube“ in neuen Werder Bremen Transfergerüchten verlauten lässt, befassen sich die Norddeutschen mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen.

Werder Bremen: Marco Grüll ablösefrei zu haben - Rapid will Winter-Verkauf

Marco Grüll befindet sich bei Rapid Wien in seinem letzten Vertragsjahr. Somit könnte ein Werder Bremen Transfer des Flügelstürmers im Sommer ablösefrei über die Bühne gehen. Eine Verlängerung seines Arbeitspapiers in Wien ist nicht zu erwarten, da Grüll den nächsten Karriereschritt gehen will und von einem Engagement in einer der europäischen Top 5 Ligen träumt. Dabei soll der 4-fache Nationalspieler besonders die Bundesliga „im Blick haben“, wie es in der Werder Bremen Transfernews weiter heißt.

Auch wenn die klammen Hanseaten eine Grüll-Verpflichtung zum Nulltarif im Sommer bevorzugen, könnte sich der beidfüßige Angreifer schon im Januar dem SVW anschließen. Denn Rapid Wien will Stammkraft Marco Grüll, dessen Marktwert bei 3,5 Millionen Euro liegt, nicht ohne Ablöse verlieren. Welche Ablöse Bremen für den 1,82 Meter-Mann hinblättern müsste, ist offen.

Medien: 1. FSV Mainz 05 ebenfalls an Grüll interessiert

Dem Bericht zufolge ist Werder Bremen aber nicht der einzige Interessent aus der Bundesliga. Auch der 1. FSV Mainz 05 soll es auf Marco Grüll abgesehen haben. Zumal die harmlosen und abstiegsbedrohten Rheinhessen neue Offensivpower gut gebrauchen könnten. Denn mit elf Toren nach elf Spieltagen stellen die Nullfünfer die zweitschwächste Offensive. Daher ist es denkbar, dass sich die Mainz 05 Transfergerüchte weiter erhärten.

Je nachdem, wer das Rennen macht, darf sich bei Marco Grüll auf einen vielseitigen und torgefährlichen Angreifer freuen. Bei Rapid Wien bekleidet er vornehmlich die linke Außenbahn, allerdings kann Grüll auch die rechte Seite beackern oder im Sturmzentrum agieren.

Werder-Flirt Grüll mit ansprechenden Statistiken

Die Torausbeute von Marco Grüll im bisherigen Saisonverlauf ist ebenfalls vorzeigbar. Der Stürmer hat wettbewerbsübergreifend zehn Tore und sechs Vorlagen in 20 Pflichtspielen gesammelt. In der österreichischen Bundesliga hat er sieben Scorerpunkte (3 Tore, 4 Vorlagen) zu Buche stehen. Außerdem bringt der Österreicher auch Führungsqualitäten mit. Nicht umsonst ist er bei Rapid Wien Vize-Kapitän.

Marco Grüll darf außerdem als Spätstarter bezeichnet werden. Denn vor fünf Jahren spielte er noch in der Regionalliga West, die dritthöchste Spielklasse in der Alpenrepublik, beim TSV St. Johann. Über den SV Ried ging es für Grüll dann 2021 zu Rapid Wien. Bei den „Hütteldorfern“ hat der Linksaußen seine Torgefahr bestätigt (35 Tore, 26 Assists in 113 Pflichtspielen) und den Sprung in die ÖFB-Auswahl geschafft. Sein letztes Länderspiel bestritt Grüll zwar im März 2022, dennoch zählt zu den Anwärtern auf einen Kaderplatz für die EM 2024.