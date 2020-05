Transfergerüchte: Hertha BSC & Werder Bremen buhlen wohl um Lusamba

Donnerstag, 28.05.2020 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Saison biegt so langsam in den Endspurt ein, was gleichbedeutend ist, dass die Bundesligisten sich vermehrt Gedanken um den Kader für die nächste Spielzeit machen. So ist es auch beim SV Werder Bremen, der sich noch in argen Abstiegsnöten befindet. Der Klassenerhalt wird wohl erst kurz vor Ultimo entschieden werden, sodass die Angst vor dem Absturz in die 2. Liga noch ein wenig anhalten dürfte.

Dennoch muss der Nordklub auch an die kommende Saison denken und den Kader entsprechend für die Bundesliga als auch für das Unterhaus zusammenstellen. Während die Transfergerüchte um Milot Rashica noch immer nicht abreißen, scheint es auf der anderen Seite einen Spieler zu geben, an dem die Bremer Interesse gezeigt haben sollen.

Unklarheit über Vertragslaufzeit von Lusamba

Die Rede ist in dem Fall von Arnaud Lusamba, der vom Portal „Soccer Link“ mit dem Traditionsklub in Verbindung gebracht wird. Der 23-jährige Mittelfeldspieler könnte in der kommenden Saison die Fäden bei Werder ziehen, wenn man das Rennen um Lusamba gewinnen würde.

Angeblich sei man sehr am Rechtsfuß interessiert, der aktuell bei OGC Nizza in der französischen Ligue 1 unter Vertrag steht. Laut dem Portal „Transfermarkt.de“ soll dieser noch bis 2021 gültig sein. Andere Quellen berichten, dass er gar in diesem Sommer ablösefrei zu haben wäre. Es herrscht also etwas Unklarheit in Bezug auf den Kontrakt des ehemaligen U19-Nationalspieler Frankreichs.

Lusamba bei Werder Bremen auf dem Zettel?

Arnaud Lusamba wäre auf jeden Fall ein interessanter Werder Bremen Transfer, wenn dieser denn zustande kommen sollte. Er ist jung, entwicklungsfähig und wartet allerdings auf seinen Durchbruch im bezahlten Fußball. So kam er in dieser Saison zwar 15 Mal in der Liga zum Einsatz (1 Tor / 2 Vorlagen), jedoch gehört er nur nicht zur absoluten Stammelf.

Bei OGC Nizza kam er auf verschiedenen Positionen zum Einsatz. In der Mittelfeldzentrale fühlt sich der Franzose mit Wurzeln aus dem Kongo am wohlsten. Allerdings wurde er auch schon im rechten Mittelfeld und im offensiven Mittelfeld aufgeboten. Ebenso durfte er in der Sturmzentrale sein Können unter Beweis stellen. Lusamba ist flexibel einsetzbar, weswegen er auch für den SV Werder Bremen so interessant macht.

Hertha BSC ebenfalls an Lusamba interessiert

Aber nicht nur Werder Bremen hat laut der Transfermarkt Gerüchteküche seine Fühler nach dem 23-jährigen ausgestreckt, sondern auch Hertha BSC scheint Lusamba näher beobachtet zu haben. Das geht zumindest aus dem Bericht vom gewöhnlich gut informierten Portal „Soccer Link“ hervor.

Die Hertha BSC Transfergerüchte gehen sogar so weit, dass man seitens des Klubs bereits seinen Berater kontaktiert habe, um ein Interesse am Spieler zu hinterlegen. Aber nicht nur Hertha BSC soll den Spielmacher auf dem Zettel haben, denn auch aus der englischen Premier League soll es Interessenten geben.

Englische und französische Klubs strecken Fühler aus

Allen voran Newcastle United und Leicester City buhlen wohl ebenfalls um Arnaud Lusamba. Aus Frankreich wäre Olympique Lyon, Girondins Bordeaux sowie Racing Straßburg zu nennen. Es sind einige Klubs im Rennen um den Mittelfeldspieler, denen zumindest Interesse nachgesagt wird.

Sollte es sich bewahrheiten, dass er ablösefrei in diesem Sommer zu haben wäre, dann würde sowohl Hertha BSC als auch Werder Bremen ein absolutes Schnäppchen machen! Im Übrigen, der Marktwert von Arnaud Lusamba beträgt momentan rund 2,4 Millionen Euro.