Transfergerüchte: Werder Bremen mit Interesse an Verteidiger Knight?

Montag, 20.05.2024 - 13:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SV Werder Bremen hat das internationale Geschäft um Haaresbreite verpasst. Dennoch kann man an der Weser mit dem Saisonverlauf und dem damit verbundenen Platz 9 in der Bundesliga zufrieden sein. Nun geht die Kaderplanung los. Fix ist der Abschied von Nick Woltemade bereits seit Längerem. Dabei hat der VfB Stuttgart hat den 22-jährigen offiziell zur neuen Saison unter Vertrag genommen.

Auf der Zugangsseite ist seit Monaten klar, dass Marco Grüll ablösefrei von Rapid Wien zu Werder Bremen wechseln wird. Bis auf die Leihspieler, die zurückerwartet werden und Joel Imasuen, der seinen ersten Profivertrag unterschrieb, wurden allerdings keine weiteren Transfers getätigt. Dies könnte sich demnächst allerdings ändern, wie der britische „Peterborough Telegraph“ zu berichten weiß.

Josh Knight lehnt Vertragsverlängerung ab

Demnach scheint man sich beim SV Werder Bremen mit einer möglichen Verpflichtung von Josh Knight zu befassen. In Deutschland dürfte der 26-jährige nahezu unbekannt sein. Lediglich Insider haben den Innenverteidiger auf dem Schirm. Und dennoch: Werder Bremen soll am 1,85 Meter großen Abwehrspieler durchaus interessiert sein.

Aktuell steht er noch bis Ende Juni bei Peterborough United in der englischen League One (3. Liga Englands) unter Vertrag. Sein Klub bot dem Engländer bereits eine Vertragsverlängerung an, die Knight jedoch alles andere als überzeugt haben soll. Ganz im Gegenteil, er möchte allem Anschein nach den Klub verlassen, nachdem man den Aufstieg in die Championship verpasste.

Werder Bremen mit Angebot für Knight?

Die Werder Bremen Transfergerüchte gehen sogar so weit, dass die britischen Medien von einem Werder-Angebot sprechen, welches der Bundesligist unterbreitet haben soll. Nach drei Jahren bei Peterborough United könnten sich die Wege beider Parteien nun trennen. In der abgelaufenen Saison kam der Verteidiger wettbewerbsübergreifend auf 57 Einsätze, in denen er 6 Tore erzielte und weitere 4 Treffer auflegen konnte.

Knight wäre sicherlich einer für die Kaderbreite, denn dass ein weiterer Innenverteidiger in der vergangenen Spielzeit durchaus Sinn ergeben hätte, lässt sich nicht von der Hand weisen. Der Rechtsfuß kann zudem nicht nur in der Abwehrzentrale auflaufen, sondern wäre auch eine Alternative auf der Rechtsverteidigerposition und gar auf der Sechs.

Weitere Klubs an Knight interessiert

Da sein Vertrag ausläuft, ist Josh Knight ablösefrei auf dem Transfermarkt wiederzufinden. Aber nicht nur der SV Werder Bremen soll seine Fühler nach Knight ausgestreckt haben. Wie das englische Blatt berichtet, sollen neben einigen Klubs von der Insel auch Vereine aus dem Ausland am Abwehrspieler Interesse gezeigt haben.

Knight ist also trotz des verpassten Aufstiegs mit Peterborough United für einige Klubs scheinbar von Interesse. Interessant: der Engländer konnte seit seinem Wechsel im Sommer 2021 aus der U21 von Leicester City zu Peterborough seinen Marktwert von 600.000 Euro auf 1 Million Euro anheben.