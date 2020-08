Transfergerüchte: SV Werder Bremen buhlt um Zaidu Sanusi

Freitag, 07.08.2020 - 12:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist Werder Bremen ist aktuell in der Transfermarkt Gerüchteküche sehr präsent. Erst vorgestern berichteten wir über das bestätigte Interesse an Tahith Chong, der aktuell bei Manchester United unter Vertrag steht. Der Clou ist, dass sich ein Transfer des 20-jährigen abzeichnet und man an einem Leihgeschäft arbeitet.

Dabei plant der SV Werder Bremen, Chong gleich für zwei Jahre auszuleihen. Damit soll die Kaderplanung aber noch nicht abgeschlossen sein, denn sofern Milot Rashica gewinnbringend verkauft wurde, sollen weitere Investitionen geplant sein.

Hat Werder Bremen Sanusi im Visier?

Passend dazu vermeldet die portugiesische Sportzeitung „Record“, dass die Hanseaten an einem Transfer von Zaidu Sanusi interessiert seien. Der 23-jährige Nigerianer steht aktuell bei CD Santa Clara unter Vertrag und ist dort noch bis 2022 vertraglich gebunden.

Dennoch drehen sich die Werder Bremen Transfergerüchte um den Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison auf 24 Partien in der portugiesischen Liga zum Einsatz kam. In denen gelang ihm ein Treffer und eine Torvorbereitung.

Utopische Ablöseforderung sorgt für Dämpfer

In der Regel gehörte der zum Stammpersonal seiner Mannschaft, wo er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte. Bis in die Bundesliga wurden seine Auftritte scheinbar verfolgt. Der Linksverteidiger wird trotz eines Marktwerts von rund 400.000 Euro wohl nicht günstig zu haben sein, wie das Blatt berichtet.

Demnach fordert sein Klub eine Ablösesumme von rund 3 Millionen Euro. Gemessen an seinem Marktwert und der Länge seines Vertrages dürfte diese Forderung utopisch sein. Auch ein Grund, weshalb Arminia Bielefeld von einem Transfer Abstand nahm.

Arminia Bielefeld nimmt Abstand von Sanusi

Bereits im Juni wurde Zaidu Sanusi mit dem Bundesligaaufsteiger in Verbindung gebracht. Es sah wohl auch recht gut aus, bis eben jene Ablöseforderung bekannt gemacht wurde. Ein Wechsel zu Arminia Bielfeld wird nicht stattfinden.

Werder Bremen könnte dennoch an einem Leihgeschäft interessiert sein, denn der junge Nigerianer gilt als großes Talent, auch wenn er mit seinen 23 Jahren dem Talent-Status so langsam entwachsen sein dürfte.

FC Porto buhlt ebenfalls um Sanusi

Neben seiner Position auf der linken Abwehrseite kann der 1,82m große Verteidiger auch in der Innenverteidigung und im linken Mittelfeld eingesetzt werden, was ihn gerade für den SV Werder Bremen interessant macht.

Werder soll aber nicht der einzige Interessent sein, der Zaidu Sanusi ins Visier genommen haben soll. So berichtet das Sportblatt über das Interesse vom FC Porto, der in dieser Saison das Double in Portugal holte.

Was passiert mit Rashica - Leeds United mit Angebot?

Sollten sich die Transfergerüchte um den 23 Jahre alten Verteidiger bewahrheiten, so müsste Werder Bremen auch den FC Porto im Werben um Sanusi ausstechen. Ein recht schwieriges Unterfangen. Durch einen Verkauf von Milot Rashica könnte jedoch auch dieses Transfergerücht eine Wendung nehmen, da der Klub durch die Millionen-Einnahmen auf finanziell ganz anderen Füßen steht.

Ein Abgang von Rashica ist im Grunde beschlossen und Leeds United soll mit einem Angebot in Höhe von 22 Millionen Euro vorstellig geworden sein, wie diverse britische Medien heute berichten. Es bleibt abzuwarten, ob der Aufsteiger in die Premier League am Ende Rashicas Ziel sein könnte.