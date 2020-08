Transfergerüchte: Schnappt sich Werder Bremen Chong von Manchester United?

Mittwoch, 05.08.2020 - 12:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfermarkt Gerüchteküche läuft aktuell auf Hochtouren. Gerade bei Manchester United nimmt die Posse um BVB-Star Jadon Sancho kein Ende. War vor wenigen Tagen noch von einer Einigung die Rede, berichten englische Medien, dass sich die Red Devils nicht auf einen Transfer in dieser Größenordnung einlassen wollen.

Viel mehr möchte man die Ablöse nach unten verhandeln, was man bei Borussia Dortmund nicht gerne hört. Auf der anderen Seite könnte noch der eine oder andere Spieler Manchester United verlassen? Etwa um Geld für einen Sancho-Transfer zu sammeln?

Frank Baumann bestätigt Interesse an Chong

Tahith Chong könnte zum Verkaufsobjekt werden oder zumindest verliehen werden. Interesse am 20-jährigen Flügelstürmer gibt es aus der Bundesliga, wie der „Weser Kurier“ zu berichten weiß. Demnach steht Chong beim SV Werder Bremen auf dem Zettel, was Werder-Manager Frank Baumann bereits gegenüber dem Blatt bestätigte.

„Wir werden jemanden dazunehmen, falls Milot uns verlässt", so Frank Baumann gegenüber dem „Weser Kurier“. Ferner äußerte er sich auch direkt über Tahith Chong: „Er hat großes Tempo, er kommt über die Außenbahn – vom Profil her passt er.“

Wann verlässt Milot Rashica den SV Werder Bremen?

Ein Transfer von Tahith Chong kommt allerdings auch nur dann infrage, wenn man Milot Rashica in diesem Sommer verkauft. Interessenten gibt es einige, aber bisher kam noch kein Transferabschluss zustande. Das kann sich aber jederzeit ändern, wie man auch in Bremen weiß. Mit dem Erlös würde man wohl sein Glück bei Manchester United in Sachen Chong versuchen.

Denkbar wäre allerdings auch, dass man den niederländischen U21-Nationalspieler ausleiht. Der 1,85m große Linksfuß hat bei Manchester United einen schweren Stand, was sich auch an seinen Einsatzzeiten bei den Profis zeigt. So kam er in der vergangenen Saison lediglich zu drei Einsätzen in der Premier League (34 Spielminuten).

Werder Bremen plant mit zwei neuen Flügelstürmern

In der Europa League durfte der Flügelflitzer allerdings in 5 Partien mitwirken. Dabei stand er gar zweimal in der Startelf. Für den Niederländer, der einen Marktwert von rund 6,3 Millionen Euro besitzt, dürfte dies dennoch zu wenig sein. Er selbst würde gerne öfter für die Profis auf dem Platz stehen.

Diese Möglichkeit hätte er beim SV Werder Bremen. Frank Baumann bestätigte zudem, dass mindestens ein Flügelspieler verpflichtet werden soll, aber eventuell noch ein zweiter Außenstürmer den Klub im Sommer verstärken könnte.

Schalke 04 war auch an Chong dran – Werder mit Chancen?

Manchester United hat den Vertrag mit Tahith Chong erst März den auslaufenden Vertrag bis 2022, wobei der Klub noch eine Option für ein weiteres Jahr in der Hinterhand hält. Im Februar tauchten übrigens auch FC Schalke 04 Transfergerüchte um Tahith Chong auf. Demnach war auch Schalke an Chong dran.

Zum damaligen Zeitpunkt hoffte man auf einen ablösefreien Transfer, da sein Vertrag bekanntlich auslief und noch nicht verlängert wurde. Aktuell sollen aber noch weitere europäische Top-Klubs am 20-jährigen interessiert. Beim FC Bayern München war Chong zudem im Herbst 2019 Thema. Man überlegte, ihn als Nachfolger von Arjen Robben aufzubauen.