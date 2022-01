Werder Bremen Transfergerüchte: Vertrag läuft aus - Kommt Phil Neumann aus Kiel?

Donnerstag, 27.01.2022 - 11:29 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Neue Werder Bremen Transfergerüchte bringen Phil Neumann von Holstein Kiel mit den Grün-Weißen in Verbindung. Der 24-Jährige könnte den Bremer Personalengpass auf der Rechtsverteidigerposition beheben. Befeuert werden die Spekulationen in der 2. Bundesliga Gerüchteküche außerdem durch Neumanns Vertragssituation und dessen Verbindung zu SVW-Trainer Ole Werner.

Seit Ole Werner nach der Trainerentlassung von Markus Anfang das Zepter bei Werder Bremen übernommen hat, könnte es an der Weser kaum besser laufen. Die makellose Werner-Bilanz: fünf Spiele, fünf Siege und 18:6 Tore. In der 2. Liga Tabelle führte der 33-Jährige den SVW in Windeseile aus dem Mittelfeld auf die Aufstiegsränge. Doch auch auf dem Transfermarkt könnte Ole Werner dem SV Werder nützliche Dienste erweisen.

Ablösefrei im Sommer: Krallt sich SV Werder Phil Neumann zum Nulltarif?

Denn wie der „kicker“ zu berichten weiß, strecken die Grün-Weißen ihre Fühler nach Phil Neumann aus. Der Rechtsverteidiger ist bei Zweitliga-Konkurrent Holstein Kiel, dem Ex-Klub von Werner, absoluter Stammspieler. In der laufenden Saison kam der 24-Jährige 18-mal zum Einsatz, davon 16-mal als Starter. Zuletzt half Neumann auch in der Abwehrzentrale aus.

Was den früheren U20-Nationalspieler (10 Spiele) für Werder Bremen zusätzlich interessant macht: Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus! Somit ist Phil Neumann nach aktuellem Stand ablösefrei zu haben und den Grün-Weißen winkt ein kostenloser Werder Bremen Transfer. Angesichts eines Neumann-Marktwerts von 700.000 Euro würde den Bremern somit ein nettes Sümmchen an Ablöse erspart bleiben.

Kieler Vergangenheit: SVW-Coach Ole Werner kennt Neumann bestens

Der neue Werder-Coach Ole Werner kennt Neumann noch bestens aus gemeinsamen Kieler Zeiten. Neumann zählte unter Werner in den letzten zwei Spielzeiten der Störche zum erweiterten Stammpersonal und bestritt insgesamt 45 Zweitligaspiele unter seinem ehemaligen Übungsleiter. Zur neuen Saison könnte es in Bremen zur Re-Union kommen.

Schon Werner-Vorgänger Markus Anfang hatte mit Nicolai Rapp und Lars Lukas Mai, die unter ihm in Darmstadt spielten, erfolgreich ehemaliger Spieler an die Weser gelotst. Nun könnte es ihm Werner mit Phil Neumann gleichmachen.

Für Phil Neumann ist Werder Bremen Transfer reizvoll

Hinzu kommt, dass Werder Bremen Bedarf an einem neuen Rechtsverteidiger hat. Denn mit Felix Agu haben die Grün-Weißen derzeit nur einen gelernten Verteidiger für hinten rechts im Kader. Aber nicht nur das bekräftigt die SVW Transfergerüchte. Denn sportlich und natürlich auch finanziell würde sich Phil Neumann mit einem Wechsel in die Hansestadt verbessern.

Bremen mischt voll im Aufstiegskampf mit und kann im Idealfall mit der Aussicht Bundesliga locken. Holstein Kiel dümpelt indes als Zehnter im grauen Niemandsland der 2. Liga umher. Für die Kieler ist Neumann, der in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet wurde, seit Sommer 2019 aktiv. Zuvor kickte der 1,92 Meter große Abwehrmann beim FC Ingolstadt. Nun könnte Werder Bremen seine nächste dritte Profistation werden.