Transfergerüchte: Waldhof Mannheim - FCM-Duo Halbouni & Cacutalua im Anflug?

Donnerstag, 04.01.2024 - 17:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es ist ein offenes Geheimnis, dass der SV Waldhof Mannheim im winterlichen Transfermarkt personell nachlegen will, um sich für den Abstiegskampf in der 3. Liga zu rüsten. Plant der Waldhof den doppelten Transfer-Schlag beim 1. FC Magdeburg? Das aussortierte Innenverteidiger-Duo Belal Halbouni und Malcolm Cacutalua wird in Mannheim gehandelt.

Mit zwei Heimsiegen gegen Erzgebirge Aue (3:0) und den TSV 1860 München (1:0) vor der Winterpause konnte der SV Waldhof Mannheim zumindest fernab der Abstiegsplätze überwintern, aber dennoch will und muss die Buwe im Januar auf dem Transfermarkt externe Verstärkung holen. Denn die Abstiegssorgen beim Drittligisten sind angesichts von zwei Punkten Vorsprung auf die rote Zone immer noch groß.

Spur zu Waldhof Mannheim: Halbouni & Cacutalua in Magdeburg aussortiert

Für die Defensive nimmt der SVW nun zwei Streichkandidaten vom 1. FC Magdeburg ins Visier. Wie das Lokalblatt „Mannheimer Morgen“ in aktuellen Waldhof Mannheim Transfergerüchten wissen lässt, sind Belal Halbouni und Malcolm Cacutalua in Mannheim im Gespräch. Die beiden Innenverteidiger sind beim Zweitligisten völlig außen vor und haben keine Perspektive mehr unter Trainer Christian Titz.

Der 52-jährige FCM-Coach ließ die beiden Defensivkräfte zuletzt abseits der Mannschaft trainieren. Ein klares Indiz dafür, dass für Halbouni und Cacutalua die Zeit beim 1. FC Magdeburg abgelaufen ist. Laut einer 1. FC Magdeburg Transfernews der „Bild“, können sich die beiden Defensivakteure „einen neuen Verein suchen“. Geht es für das Duo im Gleichschritt nach Mannheim?

Holt Mannheim zweitligaerfahrenen Verteidiger Cacutalua?

Bislang haben die Waldhof Transfergerüchte um Belal Halbouni und Malcolm Cacutalua noch einen sehr spekulativen Charakter. Das könnte sich aber schon in den kommenden Tagen freilich ändern. Weder der 24-jährige Halbouni noch der 29-jährige Cacutalua können in dieser Spielzeit einen Einsatz für den 1. FCM vorweisen. Cacutalua schaffte es immerhin vereinzelt in den Spieltagskader, während Halbouni dreimal in der Oberliga-Mannschaft aushelfen konnte und ansonsten auf der Tribüne schmorte.

Cacutalua war 2022 von Erzgebirge Aue nach Magdeburg gewechselt, wo sich der einstige U21-Nationalspieler aber nie durchsetzen konnte. Mit dem 1,88 Meter großen Rechtsfuß würde SVW-Coach Rüdiger Rehm aber einen erfahrenen Abwehrspieler bekommen, der immerhin 120 Zweitligaspiele auf dem Buckel hat. Die 3. Liga wäre Cacutalua allerdings Neuland.

Belal Halbouni von Kreuzbandriss ausgebremst

Auch Belal Halbouni heuerte im Sommer 2022 in der MDCC-Arena zu Magdeburg an. Zuvor kickte der 24-jährige Syrer mit kanadischen Wurzeln bei der Zweitvertretung von Werder Bremen. Zu Beginn schaffte es Halbouni, für den der 1. FC Magdeburg immerhin 200.000 Euro Ablöse auf den Tisch legte, zwar noch in den Zweitliga-Kader. Doch kurz nach seiner Ankunft zog sich der Rechtsfuß im Oktober 2022 einen Kreuzbandriss zu. Nach monatelanger Ausfallzeit schaffte der Innenverteidiger nicht mehr den Anschluss.

Der 1. FC Magdeburg wird froh sein, die beiden Streichkandidaten von der Gehaltsliste zu bekommen. Auf der anderen Seite winkt Waldhof Mannheim defensive Verstärkung zum schmalen Preis. Auf eine Ablöse für Belal Halbouni oder Malcolm Cacutalua werden die FCM-Verantwortlichen nicht pochen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die beiden ohne jegliche Spiel- und Wettkampfpraxis in den letzten Monaten auch die gewünschte Sofortverstärkung für den SV Waldhof wären.