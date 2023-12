Transfergerüchte: Holt Waldhof Mannheim FCN-Stürmer Christoph Daferner?

Dienstag, 05.12.2023 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Drittligist SV Waldhof Mannheim wird von akuten Abstiegssorgen geplagt. Entsprechend will die Buwe im Winter die dringend benötigen Verstärkung für die Rückrunde holen. Weit oben auf dem Wunschzettel steht ein neuer Stürmer. Wird es Christoph Daferner vom 1. FC Nürnberg? Der SVW hat wohl seine Fühler nach dem Mittelstürmer ausgestreckt, der bei den Franken keine Rolle mehr spielt.

Nur 18 Tore in 17 Ligaspielen und nur magere fünf Treffer in den zurückliegenden neun Partien der 3. Liga. Diese Zahlen machen deutlich, wo bei Waldhof Mannheim der Schuh besonders stark in der Offensive drückt. Macht ein Bankdrücker aus der 2. Liga der lahmenden SVW-Offensive wieder Beine?

Im Nürnberg außen vor: Versucht es Mannheim bei Christoph Daferner?

Wie aktuelle Waldhof Mannheim Transfergerüchte verlauten, flirtet der SVW mit Christoph Daferner. Der Mittelstürmer ist beim 1. FC Nürnberg aufs Abstellgleis geraten und wurde von Trainer Cristian Fiél in den letzten vier Partien nicht mal mehr in den Kader berufen. Stattdessen schmorte der 25-Jährige auf der Tribüne.

Aussicht auf Besserung seiner misslichen Lage ist bei den Franken nicht in Sicht, sodass sich die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte über einen Winter-Abgang mehren. Der Club würde dem Rechtsfuß, der in dieser Saison nur fünf Pflichtspieleinsätze (1 Tor) verbuchte, auch keine Steine in den Weg legen.

SV Waldhof: Daferner Transfergerüchte nicht heiß

Als richtig heiß ist der Waldhof-Flirt mit Christoph Daferner aber nicht zu erachten. Denn der „Mannheimer Morgen“ bringt den ehemaligen Torjäger von Dynamo Dresden (27 Tore in 75 Spielen von 2020 bis 2022) lediglich als Kandidaten ins Spiel. Die 3. Liga kennt der 1,89 Meter große Mittelstürmer noch aus seiner Dresdner Zeit. Der SGD verhalf Daferner in der Saison 2020/21 mit zwölf Toren und sieben Vorlagen zum Zweitliga-Aufstieg.

Allerdings ist es äußerst fraglich, ob sich Christoph Daferner einen Wechsel in die 3. Liga vorstellen kann. Schließlich stand er die letzten drei Spielzeiten bei einem Zweitligisten unter Vertrag, ein Engagement eine Etage tiefer und dann auch noch bei einem Abstiegskandidaten dürfte für den Stürmer wenig reizvoll sein.

Gehalt von Christoph Daferner ein Problem für Waldhof Mannheim

Ein weiteres Problem, was gegen einen Waldhof Mannheim Transfer von Christoph Daferner spricht, ist das Gehalt. Zweifelsohne müsste sich der ehemalige U20-Nationalspieler in Mannheim zu signifikanten Gehaltseinbußen bereiterklären, andernfalls würde er das Gehaltsgefüge sprengen. Denkbar ist, dass sich der 1. FC Nürnberg und SV Waldhof auf ein Leihgeschäft verständigen und die Franken zumindest einen Teil des Daferner-Gehalts übernehmen.

Dass Dominik Martinovic ins Carl-Benz-Stadion zurückkehrt, hat sich derweil zerschlagen. Der ehemalige Stürmer des SVW war erst im Sommer ablösefrei zum Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg gewechselt, wo er sich aber noch nicht durchsetzen konnte (7 Kurzeinsätze). Mannheims Sportchef Tim Schork wollte Martinovic von einer halbjährigen Leihe zum SVW überzeugen, doch der 26-Jährige lehnte ab und „will sich in der 2. Liga durchbeißen“.