SV Waldhof Transfergerüchte: Adrian Malachowski vom 1. FC Magdeburg im Anflug

Dienstag, 14.06.2022 - 12:39 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bislang hat sich der SV Waldhof Mannheim auf dem Transfermarkt in Zurückhaltung geübt. Als einziger Drittligist haben die Kurpfälzer bislang noch keinen Neuzugang vorgestellt, dafür wurden reihenweise Spieler abgegeben. Doch nun bahnt sich der erste Waldhof Mannheim Transfer an. Adrian Malachowski vom 1. FC Magdeburg befindet sich im Anflug auf den Waldhof.

Waldhof Mannheim steht unmittelbar vor der ersten Neuverpflichtung für die kommende Saison. Wie der „Mannheimer Morgen“ berichtet, schließt sich Adrian Malachowski den Blau-Schwarzen an. Der Wechsel dürfte zeitnah offiziell vermeldet werden, wie das Lokalblatt wissen lässt.

Medien: Malachowski-Wechsel zu Waldhof Mannheim kurz vor Abschluss

Auch der SVW macht entsprechende Andeutung und empfahl seinen Anhängern am Dienstagmorgen, die Social Media-Kanäle des Klubs im Auge zu behalten. Ein klares Indiz, dass der Drittligist zeitnah einen Neuzugang präsentiert.

Die Waldhof Mannheim Transfergerüchte um Adrian Malachowski sind auch in der polnischen Transfermarkt Gerüchteküche ein Thema. Denn auch das Portal „weszlo.com“ berichtet, dass Adrian Malachowski kurz vor einem Wechsel vom 1. FC Magdeburg Richtung Mannheim befindet.

1. FC Magdeburg verlängert nicht mit Malachowski! Ablösefrei zum SVW?

Beim 1. FC Magdeburg, die als Drittligameister souverän in die 2. Liga aufgestiegen ist, wurde der auslaufende Vertrag des 24-jährigen Polen nicht verlängert. Entsprechend kann Malachowski den 1. FCM ablösefrei verlassen und sich einen neuen Arbeitgeber aussuchen. Die Wahl des defensiven Mittelfeldspielers fällt allem Anschein nach auf den SV Waldhof Mannheim.

Für Adrian Malachowski wäre es nach zwei Jahren in Magdeburg die zweite Station in Deutschland und der 3. Liga. Für den 1. FCM hatte der ehemalige Juniorennationalspieler Polens seit seiner Ankunft im Sommer 2020 insgesamt 47 Spiele bestritten (3 Vorlagen). Zählte Malachowski in seiner ersten FCM-Saison noch zum Stammpersonal, musste er sich in der abgelaufenen Spielzeit mit der Rolle des Ersatzspielers anfreunden. Lediglich viermal stand der Sechser in der Startelf, weitere 17-Mal wurde er eingewechselt.

SVW Transfer von Adrian Malachowski nicht überraschend

Allzu überraschend wäre ein Wechsel von Adrian Malachowski vom 1. FC Magdeburg zu Waldhof Mannheim nicht. Schließlich ist SVW Sport-Geschäftsführer Tim Schork der Sohn von Otmar Schork, der in gleicher Funktion die Fäden in Magdeburg zieht. Es ist naheliegend, dass der Schork Senior seinem Sohn einen ablösefreien SV Waldhof Transfer von Malachowski ans Herz gelegen hat.

Neben Malachowski könnte der SVW aber auch bei Bentley Baxter Bahn Vollzug melden. Am Donnerstag sickerten erstmals Hansa Rostock Transfergerüchte durch, wonach der 29-jährige Mittelfeldspieler die Kogge verlässt und in Mannheim anheuert. Der Deal dürfte zeitnah offiziell bestätigt werden.

Update: Nun ist es amtlich. Waldhof Mannheim hat die ablösefreie Verpflichtung von Bentley Baxter Bahn vom FC Hansa Rostock publik gemacht.