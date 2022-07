Transfergerüchte: Waldhof Mannheim - ablösefreier Lukas Pinckert im Anflug?

Mittwoch, 13.07.2022 - 15:50 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Drittligist Waldhof Mannheim bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Diesem könnte auch Lukas Pinckert angehören. Denn wie aktuelle SV Waldhof Transfergerüchte verlauten lassen, begrüßte der SVWM den offensivstarken Rechtsverteidiger zum Probetraining. Ein Transfer könnte schnell und unkompliziert über die Bühne gehen.

In der abgelaufenen Saison ist Lukas Pinckert mit Viktoria Berlin zwar abgestiegen, dennoch scheint die sportliche Zukunft des 22-Jährigen weiterhin in der 3. Liga zu liegen. Denn Waldhof Mannheim bekundet starkes Interesse an Pinckert. Und die Waldhof Mannheim Transfergerüchte, die von der „Rhein-Neckar-Zeitung“ in Umlauf gebracht wurden, sind sehr heiß.

Medien: Pinckert zum Probetraining beim SV Waldhof

Denn laut der Transfernews des Regionalblatts absolvierte Lukas Pinckert am Mittwoch ein Probetraining im Team von SVWM-Trainer Christian Neidhardt. Da der Außenverteidiger mit starkem Offensivdrang ablösefrei zu haben ist, sind die Hürden für einen Waldhof Mannheim Transfer klein.

Der Vertrag von Pinckert bei Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin war Ende Juni ausgelaufen, entsprechend befindet sich der nominelle Rechtsverteidiger auf Klubsuche. Beim Hauptstadtklub konnte der Rechtsfuß in der letzten Saison überzeugen. Pinckert, der seine gesamte Jugend beim Hamburger SV verbrachte und sich erst im vergangenen Sommer der Viktoria anschloss, zählte bei den Berlinern zum unumstrittenen Stammpersonal.

Waldhof Mannheim: Keine guten Erinnerungen an Lukas Pinckert

35 Ligaspiele absolvierte Lukas Pinckert für Viktoria Berlin, in denen er 34 Mal in der Startelf stand. Dabei verzeichnete der Youngster, der zuvor nie höher als in der Regionalliga kickte, vier direkte Torbeteiligungen (2 Tore, 2 Vorlagen). Bemerkenswert: Einen seiner zwei Ligatreffer markierte Pinckert ausgerechnet gegen Waldhof Mannheim. Es war zugleich das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg am 6. Spieltag.

Offenbar konnte Lukas Pinckert, dessen Marktwert auf 175.000 Euro taxiert wird, bei Waldhof Mannheim bleibenden Eindruck hinterlassen. Sollten sich die 3. Liga Transfergerüchte zwischen Pinckert und Waldhof Mannheim bewahrheiten, dürfte man sich im Carl-Benz-Stadion aber nicht nur über eine Verstärkung zum Nulltarif freuen.

Pinckert als Costly-Ersatz - Dörfler als starke Konkurrenz

Denn zugleich bekäme der SVW mit Lukas Pinckert einen variablen Schienenspieler für die rechte Seite. Schließlich fühlt sich der ehemalige HSV-Nachwuchskicker auch im rechten Mittelfeld pudelwohl. Diese Position bekleidete er bei Viktoria Berlin vornehmlich. Aber selbst in der Innenverteidigung kam der Allrounder zum Zuge.

Wie man in Mannheim mit Pinckert plant, bleibt abzuwarten. Doch Personalbedarf ist zumindest gegeben. Denn mit Marcel Costly, den es zum FC Ingolstadt zog, hat der Waldhof einen absoluten Leistungsträger für die rechte Seite verloren. Nun könnte Pinckert an der Brenz in dessen Fußstapfen treten. Allerdings müsste er sich in Mannheim wohl zunächst hinter Neuzugang Johannes Dörfler einreihen, den die Blau-Schwarzen auf Leihbasis vom SC Paderborn verpflichteten.