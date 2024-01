Transfergerüchte: FCK-Stürmer Terrence Boyd nach Nürnberg? Osnabrück mischt mit

Dienstag, 02.01.2024 - 11:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Kaiserslautern ist Terrence Boyd aufs Abstellgleis geraten, doch über mangelndes Interesse an seiner Person muss sich der Mittelstürmer nicht beklagen. So soll der 1. FC Nürnberg Interesse an Boyd bekunden. Mit dem VfL Osnabrück hat noch ein weiterer Zweitliga-Rivale der Roten Teufel ein Auge auf den Stürmer geworfen, der zudem bei zwei Drittligisten aus der Region auf dem Zettel steht.

Mit Christoph Daferner hat der 1. FC Nürnberg den ersten Winter-Abgang zu verzeichnen. Der Angreifer wechselt innerhalb der 2. Bundesliga von den Franken auf Leihbasis inklusive Kaufoption bis zum Saisonende zu Fortuna Düsseldorf. Auch wenn Daferner in Nürnberg nur zweite Wahl war, will sich der Club zur Rückrunde mit einer neuen Nummer neun verstärken.

Schlägt 1. FC Nürnberg zu? Terrence Boyd vor Vertragsauflösung beim FCK

Im Gespräch ist Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern. Wie aktuelle 1. FC Nürnberg Transfergerüchte via „kicker“ verlauten, beschäftigt sich der FCN mit dem 32-jährige Routinier vom Betzenberg. Dort sind dessen Dienste nicht mehr gefragt. Wie es weiter in der Transfernews heißt, steht Boyd in Lautern kurz vor der Vertragsauflösung. Das Arbeitspapier des US-Amerikaners endet ohnehin am 30. Juni 2024.

Beim 1. FC Kaiserslautern hat Terrence Boyd kaum noch Perspektiven auf regelmäßige Spielzeit. Zwar kam der 1,88 Meter große Rechtsfuß in der Hinrunde auf 15 Zweitliga-Einsätze (2 Tore, 1 Vorlage). Doch mit der Rückkehr des lange verletzten Stammstürmers Ragnar Ache sowie des 1. FCK Transfers von Filip Stojilkovic sind die Aussichten für Boyd rapide gesunken.

1. FC Nürnberg: FCK-Stürmern Boyd als günstige Alternative zu Christoph Daferner

Für den 1. FC Nürnberg wäre Terrence Boyd somit eine günstige Alternative zu Daferner. Denn im Falle einer Vertragsauflösung ist Boyd ablösefrei zu haben. Aber auch ohne würden die Pfälzer den Angreifer aller Voraussicht sich nach ohne Ablöse ziehen lassen. Dafür können sich die Roten Teufel das Restgehalt für den Stürmer bis Sommer sparen, der vor zwei Jahre vom Halleschen FC kommend ins Fritz-Walter-Stadion wechselte.

Als körperlich robuster Mittelstürmer, der eine gewisse Präsenz im Strafraum ausstrahlt, wäre Terrence Boyd auch rein sportlich ein interessanter Ersatzkandidat für Daferner, der ein ähnlicher Stürmertyp ist.

Boyd-Poker: Auch VfL Osnabrück, SV Sandhausen & Mannheim mischen mit

Allerdings befindet sich Terrence Boyd längst nicht nur beim 1. FC Nürnberg auf dem Radar. In der 2. Liga Gerüchteküche wird der Noch-FCK-Stürmer schon seit einigen Tagen mit dem VfL Osnabrück in Verbindung gebracht. Die Lila-Weißen halten ebenfalls Ausschau nach einem neuen Stürmer. Ob sich die VfL Osnabrück Transfergerüchte tatsächlich erhärten, ist jedoch sehr fraglich. Zumal das Zweitliga-Schlusslicht für Lautern ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf darstellt, den man wohl nur ungern stärken wollen würde.

Darüber hinaus machen mit dem SV Sandhausen und Waldhof Mannheim zwei Vertreter aus der 3. Liga Terrence Boyd schöne Augen. Sportlich zwar weniger reizvoll für Boyd, der in seiner Vita in 98 Drittligapartien für Halle und den FCK 47 Tore und 18 Vorlagen sammelte. Allerdings liegen Sandhausen und Mannheim nicht weit weg von Kaiserslautern, sodass ein Umzug für den gebürtigen Bremer nicht zwingend notwendig wäre.