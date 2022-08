Transfergerüchte: VfL Bochum an Union-Verteidiger Rick van Drongelen dran

Donnerstag, 28.07.2022 - 11:48 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Saisonstart rückt näher, doch der VfL Bochum hat seine Kaderplanungen für die neue Spielzeit noch nicht beendet. Gesucht wird mindestens noch ein Innenverteidiger. Dieser könnte vom 1. FC Union Berlin stammen. Laut aktuellen VfL Bochum Transfernews ist Rick van Drongelen Thema beim Revierklub.

Mit Maxim Leitsch (zum 1. FSV Mainz) und Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) hat der VfL Bochum zwei wichtige Abwehrsäulen in diesem Transfersommer verloren. Zwar heuert mit Ivan Ordets, der von Dinamo Moskau kommt, ein erfahrener Innenverteidiger auf Leihbasis an der Castroper Straße an. Doch VfL-Coach Thomas Reis wünscht sich noch einen weitere Defensivkraft für das Abwehrzentrum. Diese könnte Rick van Drongelen heißen.

VfL Bochum lauert - Rick van Drongelen Verkaufskandidat bei Union Berlin

Van Drongelen soll sich nach Informationen der „Bild“ auf dem Radar der Bochumer befinden. Die VfL Bochum Transfergerüchte um den Innenverteidiger vom 1. FC Union Berlin sind aber demnach noch nicht sehr heiß. Konkrete Gespräche zwischen den Parteien fanden demnach noch nicht statt, geschweige denn ist ein Angebot des VfL im Stadion An der Alten Försterei eingetrudelt.

Dennoch könnte dieses Bundesliga Transfergerücht zeitnah auf Betriebstemperatur kommen. Denn Rick van Drongelen steht bei Union Berlin auf der Streichliste. Die Eisernen sind im Abwehrzentrum personell gut aufgestellt und haben zudem mit Diogo Leite und Danilho Doekhi zwei neue Innenverteidiger an Bord geholt. Für van Drongelen dürfte es schwer werden, kommende Saison beim 1. FC Union auf Spielzeit zu kommen.

Van Drongelen mit Saison zum Vergessen - Neustart in Bochum?

Schon in der vergangenen Saison spielte der 23-Jährige bei den Köpenickern keine Rolle. In der Hinrunde kam Rick van Drongelen gar nicht zum Einsatz, im Winter wurde der athletische Linksfuß an den KV Mechelen verliehen. Für die Belgier bestritt der ehemalige niederländische U21-Nationalspieler zehn Pflichtspiele. Allerdings wurde Rick van Drongelen Anfang Mai auch schuldlos in einen schweren Autounfall mit Todesfolge verwickeln und davon aus der Bahn geworfen.

Bei den Ost-Berliner hat der 1,85 Meter große Abwehrmann noch einen langfristigen Vertrag bis 2025. Van Drongelen war erst im vergangenen Sommer nach einigen Union Berlin Transfergerüchten für 500.000 Euro vom Zweitligisten Hamburger SV in die Hauptstadt gewechselt. Beim HSV zählte er zum absoluten Stammpersonal, bis der Verteidiger, der auch hinten links aushelfen kann, im Sommer 2020 von einem Kreuzbandriss ausgebremst wurde.

VfL Bochum: Van Drongelen auch in England & Niederlande gefragt

Mit einem VfL Bochum Transfer könnte Rick van Drongelen seiner zuletzt strauchelnden Karriere wieder zu neuem Schwung verhelfen. Finanziell wäre eine Verpflichtung ebenfalls machbar, wobei die mögliche Ablöse im Bereich von einer Million Euro liegen dürfte. Sein Potenzial konnte van Drongelen vor allem zu HSV-Zeiten unter Beweis stellen. Wenn er in Bochum zu alter Stärke wiederfinden würde, wäre der Innenverteidiger für den VfL in der kommenden Saison garantiert eine nützliche Hilfe für die Mission Klassenerhalt Bundesliga.

Doch der VfL Bochum ist nicht der einzige Klub, der mit Rick van Drongelen in der Transfermarkt Gerüchteküche in Verbindung gebracht wird. So sollen auch zwei Teams aus England und den Niederlanden am Union-Verteidiger interessiert sein. Um wen es sich dabei handelt, geht aus der Transfernews der Boulevardzeitung allerdings nicht hervor.