Transfergerüchte: VfB Stuttgart nimmt Buendia & Altimira ins Visier

Mittwoch, 27.08.2025 - 14:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es läuft noch nicht rund beim VfB Stuttgart! Erst ging der Saisonauftakt in der Bundesliga beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:2 verloren und gestern mühten sich die Brustringträger im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig ins Elfmeterschießen, wo man am Ende das Glück auf seiner Seite fand.

Verstärkungen sollen noch her und daher ist es kein Wunder, dass sich die Verantwortlichen des VfB Stuttgart mit Hochdruck auf dem Transfermarkt umschauen. Dieser schließt am Montag, sodass Eile geboten ist. Passend dazu meldet Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass der Klub mitunter Interesse an einer Verpflichtung von Sergi Altimira gezeigt haben soll. Doch die Chancen auf einen Transfer stehen aktuell nicht sonderlich gut.

VfB Stuttgart blitzt bei Altimira ab

Die VfB Stuttgart Transfergerüchte gehen sogar so weit, dass von einem ersten Angebot die Rede ist. Geht es nach dem Willen des Bundesligisten, soll Sergi Altimira noch vor Ende der Transferfrist an den Neckar wechseln. Der zentrale Mittelfeldspieler steht allerdings noch langfristig bis zum Sommer 2029 bei Betis Sevilla unter Vertrag. Mit einem Marktwert von rund 15 Millionen Euro dürfte der Spanier alles andere als günstig zu haben sein.

Der spanische Traditionsklub soll dem Vernehmen nach das Stuttgarter Angebot postwendend abgelehnt haben. Man sei nicht gewillt, den Mittelfeldspieler gehen zu lassen. Schlechte Karten also für die Schwaben im Poker um Altimira. Anfang August soll wohl zudem auch Eintracht Frankfurt mit einer Offerte auf taube Ohren gestoßen sein.

Emiliano Buendia zurück in die Bundesliga?

Ein weiterer Spieler, der es ins Visier des VfB Stuttgart geschafft haben soll, wäre wohl Emiliano Buendia. Den Argentinier kennt man noch aus der Bundesliga, denn in der vergangenen Saison lieh Bayer 04 Leverkusen den 28-jährigen für die vergangene Rückrunde aus. Für die Werkself kam er am Ende wettbewerbsübergreifend auf 14 Einsätze (2 Tore).

Danach trennten sich die Wege und Buendia ging zurück zu seinem Stammverein Aston Villa, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Nun scheint man sich beim VfB Stuttgart für den Argentinier, der auch einen spanischen Pass besitzt, zu interessieren, wie die „Birmingham Mail“ zu berichten weiß.

Wer wird Millot-Nachfolger beim VfB Stuttgart?

Nach dem Abschied von Enzo Millot, der bekanntlich und doch überraschend für rund 30 Millionen Euro zu Al-Ahli SFC nach Saudi-Arabien gewechselt ist, benötigt der Pokalsieger der vergangenen Saison einen adäquaten Ersatz. Doch es ist fraglich, ob es Emiliano Buendia wird, denn auch Aston Villa lehnte wohl ein erstes Angebot für seinen Spieler ab.

Dabei soll der VfB Stuttgart es auf eine Leihe nebst Kaufoption abgesehen haben. Wie hoch das Angebot ausfiel, lässt sich nicht verifizieren. Der Klub selbst soll noch ein paar weitere Eisen im Feuer haben, falls sich nicht doch noch kurzfristig eine Lösung mit Buendia oder Altimira ergeben sollte.