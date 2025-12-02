Transfergerüchte: VfB Stuttgart nimmt Ebnoutalib, Sucic & Chérif ins Visier

Dienstag, 02.12.2025 - 12:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach 12 Spieltagen in der Bundesliga schaut man beim VfB Stuttgart mit gemischten Gefühlen auf den bisherigen Saisonverlauf zurück. Die Schwaben liegen aktuell mit 22 Punkten auf dem sechsten Platz. Vor allem die 1:2-Last-Minute-Pleite am vergangenen Sonntag beim Hamburger SV muss erstmal verdaut werden.

Die Kaderplaner machen sich derweil Gedanken, wie der Kader für die Rückrunde verstärkt werden könnte, wobei man indes auch für den Sommer plant. Gleich drei Spieler sollen dabei ins Visier der Brustringträger geraten sein, wenn man den Ausführungen der Medien Glauben schenken kann.

VfB Stuttgart ebenfalls an Ebnoutalib interessiert

So beschäftigen sich die VfB-Verantwortlichen laut dem Bezahlsender „Sky“ mit einem möglichen Transfer von Younes Ebnoutalib, der beim SV Elversberg in dieser Saison zur Höchstform aufläuft. Der 22-jährige Mittelstürmer ist im Grunde die Lebensversicherung der Saarländer, denn mit 10 Toren ist er zugleich der Top-Scorer seines Klubs.

Kein Wunder also, dass sich auch der VfB Stuttgart mit der 1,91 Meter großen Sturmkante befasst. Dabei war es nicht abzusehen, dass Younes Ebnoutalib solch eine Entwicklung nehmen würde, wenn man bedenk, dass er erst im Januar für schlappe 50.000 Euro vom FC Gießen in die 2. Liga wechselte.

Werder Bremen / Frankfurt auch mit von der Partie

Beim SV Elversberg besitzt der Torgarant allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Auch andere Klubs aus der Bundesliga scheinen Interesse am Angreifer zu haben. So wird neben dem VfB Stuttgart auch der SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt als potenzielle Abnehmer gehandelt. Fraglich ist allerdings, ob der SV Elversberg seinen Stürmer bereits im anstehenden Winter-Transferfenster gehen lassen würde.

An Finaziellen dürfte es sicherlich nicht scheitern, denn der Marktwert des Goalgetters liegt momentan bei rund 1,5 Millionen Euro. Zwar dürften die Elversberger ein Vielfaches dessen fordern, doch die Schwaben dürften das benötigte Kleingeld in der Hinterhand haben. Gut möglich also, falls man einen starken Backup in seinen Reihen wissen möchte, dass man versuchen wird, Ebnoutalib an den Neckar zu lotsen.

Stuttgart denkt an Sucic & Chérif

Neben dem Interesse am 22-jährigen tauchen auch aktuelle VfB Stuttgart Transfergerüchte rund um Sidiki Chérif (Angers SCO) und um Luka Sucic (Real Sociedad) in der Transfermarkt Gerüchteküche auf, wie der türkische Journalist Ekrem Konur zu berichten weiß. Chérif wäre auch einer für die Sturmzentrale, kommt aber bei Angers in der laufenden Saison auf 3 Treffer in 14 Partien. Zumeist startete er dabei von Beginn an.

Der Kroate Luka Sucic hingegen wäre nochmal einer für das zentrale Mittelfeld. Mit einem Marktwert von rund 12 Millionen Euro wäre der 23-jährige allerdings teurer als Ebnoutalib und Chérif. Bei Real Sociedad steht er seit dem Sommer 2024 unter Vertrag, nachdem man ihn für 10 Millionen Euro von RB Salzburg verpflichten konnte. In Spanien hinkt er indes hinter den Erwartungen zurück, sodass ein Wechsel auch im Winter gut möglich wäre.